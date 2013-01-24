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Полный комплект с кувшином
Кувшин для использования с кофемашинами Picobaristo. Прозрачный материал позволяет легко отслеживать уровень молока. Закажите дополнительный кувшин, чтобы использовать его во время очистки первого! Узнать обо всех преимуществах
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Полный комплект с кувшином
Кувшин для использования с кофемашинами Picobaristo. Прозрачный материал позволяет легко отслеживать уровень молока. Закажите дополнительный кувшин, чтобы использовать его во время очистки первого! Узнать обо всех преимуществах
Сменная деталь