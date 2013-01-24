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PicoBaristo

Молочный кувшин

CP0225
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    PicoBaristo Молочный кувшин

    CP0225
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Полный комплект с кувшином

    Кувшин для использования с кофемашинами Picobaristo. Прозрачный материал позволяет легко отслеживать уровень молока. Закажите дополнительный кувшин, чтобы использовать его во время очистки первого! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PicoBaristo Молочный кувшин

    Полный комплект с кувшином

    Кувшин для использования с кофемашинами Picobaristo. Прозрачный материал позволяет легко отслеживать уровень молока. Закажите дополнительный кувшин, чтобы использовать его во время очистки первого! Узнать обо всех преимуществах

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      Полный комплект с кувшином

      • Прозрачный

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Совместимость:
        • HD8927
          PICOBARISTO
        • HD8928
          PICOBARISTO
        Подходит для кофемашин
        HD8927/09

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