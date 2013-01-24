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Espresso

Резервуар для воды

CP0228
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Общая оценка / 5
  • Емкость для воды Емкость для воды Емкость для воды
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    Espresso Резервуар для воды

    CP0228
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Емкость для воды

    Этот съемный резервуар для воды легко снимается для очистки и наполнения. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Incanto, Philips 3100, Philips 4000, серий EP и SM, а также серии Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Espresso Резервуар для воды

    Емкость для воды

    Этот съемный резервуар для воды легко снимается для очистки и наполнения. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Incanto, Philips 3100, Philips 4000, серий EP и SM, а также серии Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

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      Емкость для воды

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Picobaristo, Incanto, серии EP и SM
      • Прозрачный
      • Нельзя мыть в посудомоечной машине

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HD8911
        • HD8914
        • HD8917
        Совместимость:
        • HD8927
          PICOBARISTO
        • HD8924
        • HD8915/01
        • HD8915/09
        • HD8921/01
        • HD8921/09
        • HD8925/01
        • HD8925/09
        • EP3550/00
        • EP3551/00
        • EP4010/00
        • EP4050/00
        • SM3061/00
        • EP4051/00
        • EP3363/10
        • EP3362/00
        • EP3363/00
        • EP3551/10
        • EP3558/00
        • EP3559/00
        • EP5360
        • EP5361
        • EP5365
        • EP5960
        • EP5961
        • EP5330
        • EP5331
        • EP5333
        • EP5334
        • EP5335
        • EP5930
        • EP5934
        Подходит для кофемашин
        EP3559/10

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