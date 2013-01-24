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Емкость для воды
Этот съемный резервуар для воды легко снимается для очистки и наполнения. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Incanto, Philips 3100, Philips 4000, серий EP и SM, а также серии Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
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Емкость для воды
Этот съемный резервуар для воды легко снимается для очистки и наполнения. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Incanto, Philips 3100, Philips 4000, серий EP и SM, а также серии Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
Сменная деталь