Емкость для воды

Этот съемный резервуар для воды легко снимается для очистки и наполнения. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Incanto, Philips 3100, Philips 4000, серий EP и SM, а также серии Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах