Ключевые слова для поиска

1

Варочная группа

CP0229
  • Варочная группа Варочная группа Варочная группа
    -{discount-value}

    Варочная группа

    CP0229

    Варочная группа

    Варочная группа — один из самых важных компонентов эспрессо-кофемашины: именно она отвечает за варку кофе. Эту часть легко снять и очистить. Совместима с кофемашинами Incanto, Picobaristo, EP, SM, Philips 3000. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Варочная группа

    Варочная группа

    Варочная группа — один из самых важных компонентов эспрессо-кофемашины: именно она отвечает за варку кофе. Эту часть легко снять и очистить. Совместима с кофемашинами Incanto, Picobaristo, EP, SM, Philips 3000. Узнать обо всех преимуществах

    Варочная группа

    Варочная группа — один из самых важных компонентов эспрессо-кофемашины: именно она отвечает за варку кофе. Эту часть легко снять и очистить. Совместима с кофемашинами Incanto, Picobaristo, EP, SM, Philips 3000. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Варочная группа

    Варочная группа

    Варочная группа — один из самых важных компонентов эспрессо-кофемашины: именно она отвечает за варку кофе. Эту часть легко снять и очистить. Совместима с кофемашинами Incanto, Picobaristo, EP, SM, Philips 3000. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Варочная группа

      Информацию о совместимости см. на вкладке с характеристиками

      • Picobaristo, Incanto, серии EP и SM
      • Съемный элемент облегчает очистку
      • Регулярно очищайте и смазывайте

      • Запасной компонент

        Подходит для:
        • HD8821
        • HD8824
        • HD8911
        • HD8914
        • HD8831
        • HD8832
        • HD8834
        • HD8917
        • HD8912
        Подходит для кофемашин
        • EP5030/10
        • EP5034/10
        • EP5035/10
        • EP5040/10
        • EP5045/10
        • EP5060/10
        • EP5064/10
        • EP5065/10
        • EP5310/10
        • EP5310/20
        • EP5311/10
        • EP5314/10
        • EP5315/10
        • EP5330/10
        • EP5331/10
        • EP5333/10
        • EP5334/10
        • EP5335/10
        • EP5340/10
        • EP5345/10
        • EP5346/10
        • EP5360/10
        • EP5361/10
        • EP5363/10
        • EP5364/10
        • EP5365/10
        • EP5930/10
        • EP5934/10
        • EP5960/10
        • EP5961/10
        • HD8824/01
        • HD8827/12
        • HD8830/10
        • HD8830/12
        • HD8917/01
        • SM5570/10
        • SM5572/10
        • SM5573/10
        • HD8829/11
        Совместимость с типом изделий
        • HD8927
        • HD8928
        • HD8924
        • EP3550/00
        • EP3551/00
        • SM3061/00
        • HD8916
        • HD8918
        • EP3363/10
        • EP3362/00
        • EP3363/00
        • EP3551/10
        • EP3558/00
        • EP3559/00
        • EP5360
        • EP5361
        • EP5365
        • EP5960
        • EP5961

      • Подходит для:

        PHILIPS 3000 V2 EASYCAPP.
        • HD8829/01
        • HD8829/09
        PHILIPS 3000 V2 CMF
        • HD8827/01
        • HD8827/09

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          You are about to visit a Philips global content page

          You are about to visit the Philips USA website.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.