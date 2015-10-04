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GranBaristo

Варочная группа

CP0242
  • Варочная группа Варочная группа Варочная группа
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    GranBaristo Варочная группа

    CP0242

    Варочная группа

    Эта варочная группа гарантирует неизменно превосходную работу эспрессо-кофемашины. Ее легко снимать и очищать.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    GranBaristo Варочная группа

    Варочная группа

    Эта варочная группа гарантирует неизменно превосходную работу эспрессо-кофемашины. Ее легко снимать и очищать.

    Варочная группа

    Эта варочная группа гарантирует неизменно превосходную работу эспрессо-кофемашины. Ее легко снимать и очищать.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    GranBaristo Варочная группа

    Варочная группа

    Эта варочная группа гарантирует неизменно превосходную работу эспрессо-кофемашины. Ее легко снимать и очищать.

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      Варочная группа

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Запасной компонент

        Совместимость с типом изделий
        • HD8975
        • HD8977
        • HD8978
        • HD8964
        • HD8965
        • HD8966
        • HD8967
        • HD8968
        • HD8969

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