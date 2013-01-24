Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Контейнер для кофейной гущи

CP0300
  • Контейнер для кофейной гущи Контейнер для кофейной гущи Контейнер для кофейной гущи
    -{discount-value}

    Контейнер для кофейной гущи

    CP0300

    Контейнер для кофейной гущи

    Этот контейнер для кофейной гущи совместим с кофемашинами Philips 2000 и Philips 2100. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Контейнер для кофейной гущи

    Контейнер для кофейной гущи

    Этот контейнер для кофейной гущи совместим с кофемашинами Philips 2000 и Philips 2100. Узнать обо всех преимуществах

    Контейнер для кофейной гущи

    Этот контейнер для кофейной гущи совместим с кофемашинами Philips 2000 и Philips 2100. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Контейнер для кофейной гущи

    Контейнер для кофейной гущи

    Этот контейнер для кофейной гущи совместим с кофемашинами Philips 2000 и Philips 2100. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Saeco: аксессуары и запасные части

      Контейнер для кофейной гущи

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Черный
      • Серия 2000 от Philips
      • Серия 2100 от Philips

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для кофемашин
        • HD8642/01
        • HD8643/01
        • HD8643/09
        • HD8644/01
        • HD8645/01
        • HD8645/09
        • HD8646/01
        • HD8650/91
        • HD8743/11
        • HD8743/12
        • HD8743/19
        • HD8743/31

      • Подходит для:

        PHILIPS 2000 PURO
        • HD8648/01
        • HD8650/01
        • HD8650/05
        • HD8650/06
        • HD8650/07
        • HD8650/09
        PHILIPS 2000 VAPORE
        • HD8651/01
        • HD8651/05
        • HD8651/07
        • HD8653/01
        • HD8649/01
        PHILIPS 2100 EASYCAPP
        HD8652/91

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю