Крышка контейнера для кофейных зерен
Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Philips серий 2000 и 2100. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка контейнера для кофейных зерен
Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Philips серий 2000 и 2100. Узнать обо всех преимуществах
Крышка контейнера для кофейных зерен
Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Philips серий 2000 и 2100. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка контейнера для кофейных зерен
Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Philips серий 2000 и 2100. Узнать обо всех преимуществах
Запасной компонент
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