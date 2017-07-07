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Крышка контейнера для кофейных зерен

CP0305
  • Крышка контейнера для кофейных зерен Крышка контейнера для кофейных зерен Крышка контейнера для кофейных зерен
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    Крышка контейнера для кофейных зерен

    CP0305

    Крышка контейнера для кофейных зерен

    Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Philips серий 2000 и 2100. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Крышка контейнера для кофейных зерен

    Крышка контейнера для кофейных зерен

    Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Philips серий 2000 и 2100. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка контейнера для кофейных зерен

    Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Philips серий 2000 и 2100. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Крышка контейнера для кофейных зерен

    Крышка контейнера для кофейных зерен

    Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Philips серий 2000 и 2100. Узнать обо всех преимуществах

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      Крышка контейнера для кофейных зерен

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Серия 2000 от Philips
      • Серия 2100 от Philips

      • Запасной компонент

        Подходит для кофемашин
        • HD8648/01
        • HD8651/21
        • HD8652/51
        • HD8652/59
        • HD8653/01
        • HD8653/41
        • HD8654/59

      • Подходит для:

        PHILIPS 2000 VAPORE
        • HD8649/11
        • HD8651/01
        • HD8651/05
        • HD8651/07
        • HD8651/15
        • HD8651/16
        • HD8651/17
        • HD8651/19
        • HD8651/21
        • HD8651/27
        • HD8651/29
        • HD8651/31
        • HD8651/41
        • HD8651/51
        • HD8653/01
        • HD8653/41
        • HD8649/51
        • HD8651/11
        • HD8649/01
        PHILIPS 2000 PURO
        • HD8648/01
        • HD8650/01
        • HD8650/05
        • HD8650/06
        • HD8650/07
        • HD8650/09
        • HD8650/19
        • HD8650/21
        • HD8650/27
        • HD8650/29
        • HD8650/11
        PHILIPS 2100 EASYCAPP
        • HD8652/51
        • HD8652/59
        • HD8652/91

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