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Автоматический капучинатор
Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете приготовить вкуснейшую молочную пену. Совместим с кофемашинами Philips 2100 Easy cappuccino. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Автоматический капучинатор
Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете приготовить вкуснейшую молочную пену. Совместим с кофемашинами Philips 2100 Easy cappuccino. Узнать обо всех преимуществах
Автоматический капучинатор
Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете приготовить вкуснейшую молочную пену. Совместим с кофемашинами Philips 2100 Easy cappuccino. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Автоматический капучинатор
Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете приготовить вкуснейшую молочную пену. Совместим с кофемашинами Philips 2100 Easy cappuccino. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь
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