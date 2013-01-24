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Автоматический капучинатор

CP0306
  • Автоматический капучинатор Автоматический капучинатор Автоматический капучинатор
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    Автоматический капучинатор

    CP0306

    Автоматический капучинатор

    Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете приготовить вкуснейшую молочную пену. Совместим с кофемашинами Philips 2100 Easy cappuccino. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Автоматический капучинатор

    Автоматический капучинатор

    Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете приготовить вкуснейшую молочную пену. Совместим с кофемашинами Philips 2100 Easy cappuccino. Узнать обо всех преимуществах

    Автоматический капучинатор

    Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете приготовить вкуснейшую молочную пену. Совместим с кофемашинами Philips 2100 Easy cappuccino. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Автоматический капучинатор

    Автоматический капучинатор

    Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете приготовить вкуснейшую молочную пену. Совместим с кофемашинами Philips 2100 Easy cappuccino. Узнать обо всех преимуществах

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      Автоматический капучинатор

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Полностью съемный для простой очистки
      • Серия 2100 от Philips
      • Easy Cappuccino

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для кофемашин
        HD8654/59

      • Подходит для:

        PHILIPS 2100 EASYCAPP
        • HD8652/51
        • HD8652/59
        • HD8652/91

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