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Трубка подачи молока

CP0321
  • Трубка подачи молока Трубка подачи молока Трубка подачи молока
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    Трубка подачи молока

    CP0321

    Трубка подачи молока

    Силиконовая трубка подачи молока для кувшина для молока. Совместима с кофемашинами Philips 2100 Easy cappuccino. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Трубка подачи молока

    Трубка подачи молока

    Силиконовая трубка подачи молока для кувшина для молока. Совместима с кофемашинами Philips 2100 Easy cappuccino. Узнать обо всех преимуществах

    Трубка подачи молока

    Силиконовая трубка подачи молока для кувшина для молока. Совместима с кофемашинами Philips 2100 Easy cappuccino. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Трубка подачи молока

    Трубка подачи молока

    Силиконовая трубка подачи молока для кувшина для молока. Совместима с кофемашинами Philips 2100 Easy cappuccino. Узнать обо всех преимуществах

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      Трубка подачи молока

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Серия 2100 от Philips
      • Easy Cappuccino

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для кофемашин
        • HD8654/59
        • HD8662/01
        • HD8662/09
        • HD8665/09
        • HD8749/01
        • HD8749/11
        • HD8750/11
        • HD8750/18
        • HD8750/19
        • HD8750/81
        • HD8750/88
        • HD8750/99
        • HD8751/14
        • HD8751/95
        • HD8752/41
        • HD8752/49
        • HD8752/71
        • HD8752/84
        • HD8752/85
        • HD8752/95
        • HD8752/99
        • HD8755/01
        • HD8755/02
        • HD8761/01
        • HD8761/09
        • HD8761/18
        • HD8761/26
        • HD8762/01
        • HD8762/19
        • HD8764/02
        • HD8766/01
        • HD8766/09
        • HD8767/01
        • HD8768/01
        • HD8768/08
        • HD8768/09
        • HD8768/21
        • HD8768/29
        • HD8769/01
        • HD8769/09
        • HD8769/11
        • HD8769/19
        • HD8770/10
        • HD8779/01
        • HD8780/01
        • HD8821/01
        • HD8821/09
        • HD8821/11
        • HD8822/09
        • HD8824/01
        • HD8824/09
        • HD8825/09
        • HD8826/09
        • HD8831/11
        • HD8832/01
        • HD8832/09
        • HD8841/01
        • HD8841/09
        • HD8841/11
        • HD8842/09
        • HD8844/01
        • HD8844/09
        • HD8861/11
        • HD8862/01
        • HD8862/09
        • HD8865/09
        • HD8880/09
        • HD8881/09
        • HD8885/09
        • HD8888/19
        • HD8900/01
        • HD8904/01
        • HD8911/21
        • HD8912/09
        • HD8913/11
        • HD8914/01
        • HD8914/09
        • HD8924/01
        • HD8924/09

      • Подходит для:

        PHILIPS 2100 EASYCAPP
        • HD8652/51
        • HD8652/59
        • HD8652/91

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