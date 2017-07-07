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Трубка подачи молока

CP0331
  • Силиконовая трубка для молока Силиконовая трубка для молока Силиконовая трубка для молока
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    Трубка подачи молока

    CP0331

    Силиконовая трубка для молока

    Запасная часть для кувшина Узнать обо всех преимуществах

    Трубка подачи молока

    Силиконовая трубка для молока

    Запасная часть для кувшина Узнать обо всех преимуществах

    Силиконовая трубка для молока

    Запасная часть для кувшина Узнать обо всех преимуществах

    Трубка подачи молока

    Силиконовая трубка для молока

    Запасная часть для кувшина Узнать обо всех преимуществах

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      Силиконовая трубка для молока

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Syntia Cappuccino

      • Запасной компонент

        Подходит для:
        • 10003989
        • 10004076
        • 10004077
        Совместимость
        • 10003326
        • 10003327
        • 10003560
        • 10003598
        • 10003768
        • 10003769
        • 10003824
        • 10003873
        • 10003879
        • 10003929
        Подходит для кофемашин
        • HD8838/01
        • HD8838/02
        • HD8838/08
        • HD8838/09
        • HD8838/31
        • HD8838/32
        • HD8839/11
        • HD8839/32

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