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Поддон для капель
Этот поддон для капель собирает остатки воды с прибора. Его легко снять и очистить. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Incanto, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддон для капель
Этот поддон для капель собирает остатки воды с прибора. Его легко снять и очистить. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Incanto, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
Поддон для капель
Этот поддон для капель собирает остатки воды с прибора. Его легко снять и очистить. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Incanto, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддон для капель
Этот поддон для капель собирает остатки воды с прибора. Его легко снять и очистить. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Incanto, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь