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Поддон для капель

CP0386
  • Поддон для капель Поддон для капель Поддон для капель
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    Поддон для капель

    CP0386

    Поддон для капель

    Этот поддон для капель собирает остатки воды с прибора. Его легко снять и очистить. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Incanto, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Поддон для капель

    Поддон для капель

    Этот поддон для капель собирает остатки воды с прибора. Его легко снять и очистить. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Incanto, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

    Поддон для капель

    Этот поддон для капель собирает остатки воды с прибора. Его легко снять и очистить. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Incanto, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Поддон для капель

    Поддон для капель

    Этот поддон для капель собирает остатки воды с прибора. Его легко снять и очистить. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Incanto, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

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      Поддон для капель

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Picobaristo, Incanto, серии EP и SM
      • Съемный элемент облегчает очистку
      • Нельзя мыть в посудомоечной машине

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        HD8917
        Подходит для кофемашин
        • EP5065/10
        • EP5315/10
        • EP5360/10
        • EP5361/10
        • EP5960/10
        • EP5961/10
        • HD8915/77
        • HD8918/09
        • HD8918/31
        • HD8918/41
        • HD8928/09
        • SM3061/10
        • SM5473/10
        • SM5479/10
        Совместимость:
        • HD8927
        • HD8921/01
        • HD8921/09
        • EP5365

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