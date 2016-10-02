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Поддон для капель

CP0391
  • Поддон для капель Поддон для капель Поддон для капель
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    Поддон для капель

    CP0391

    Поддон для капель

    Этот поддон для капель собирает остатки воды с прибора. Его легко снять и очистить. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Поддон для капель

    Поддон для капель

    Этот поддон для капель собирает остатки воды с прибора. Его легко снять и очистить. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

    Поддон для капель

    Этот поддон для капель собирает остатки воды с прибора. Его легко снять и очистить. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Поддон для капель

    Поддон для капель

    Этот поддон для капель собирает остатки воды с прибора. Его легко снять и очистить. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

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      Поддон для капель

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Picobaristo, Incanto, серии EP и SM
      • Съемный элемент облегчает очистку
      • Нельзя мыть в посудомоечной машине

      • Запасной компонент

        Подходит для кофемашин
        • EP5060/10
        • EP5961/10
        • HD8916/19
        • HD8917/01
        • HD8917/09
        • HD8918/31
        • HD8918/41
        • HD8919/51
        • HD8919/55
        • HD8919/59
        • HD8926/29
        • SM3054/00
        • SM3054/10
        • SM3061/10
        • SM5460/10
        • SM5470/10
        • SM5478/10
        • SM5572/10
        • SM5573/10
        Совместимость с типом изделий
        • HD8925/01
        • HD8925/09
        • HD8916
        • HD8918
        • EP5360
        • EP5960

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