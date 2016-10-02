Поддон для капель
Этот поддон для капель собирает остатки воды с прибора. Его легко снять и очистить. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддон для капель
Этот поддон для капель собирает остатки воды с прибора. Его легко снять и очистить. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
Поддон для капель
Этот поддон для капель собирает остатки воды с прибора. Его легко снять и очистить. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддон для капель
Этот поддон для капель собирает остатки воды с прибора. Его легко снять и очистить. Совместим с кофемашинами Picobaristo, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
Запасной компонент
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.