Контейнер для кофейной гущи
Этот контейнер для кофейной гущи собирает отработанный кофе. Совместим с кофемашинами Incanto и Picobaristo (серии SM), а также Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Контейнер для кофейной гущи
Этот контейнер для кофейной гущи собирает отработанный кофе. Совместим с кофемашинами Incanto и Picobaristo (серии SM), а также Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
Контейнер для кофейной гущи
Этот контейнер для кофейной гущи собирает отработанный кофе. Совместим с кофемашинами Incanto и Picobaristo (серии SM), а также Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Контейнер для кофейной гущи
Этот контейнер для кофейной гущи собирает отработанный кофе. Совместим с кофемашинами Incanto и Picobaristo (серии SM), а также Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
Запасной компонент
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