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Контейнер для кофейной гущи

CP0392
  • Контейнер для кофейной гущи Контейнер для кофейной гущи Контейнер для кофейной гущи
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    Контейнер для кофейной гущи

    CP0392

    Контейнер для кофейной гущи

    Этот контейнер для кофейной гущи собирает отработанный кофе. Совместим с кофемашинами Incanto и Picobaristo (серии SM), а также Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Контейнер для кофейной гущи

    Контейнер для кофейной гущи

    Этот контейнер для кофейной гущи собирает отработанный кофе. Совместим с кофемашинами Incanto и Picobaristo (серии SM), а также Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

    Контейнер для кофейной гущи

    Этот контейнер для кофейной гущи собирает отработанный кофе. Совместим с кофемашинами Incanto и Picobaristo (серии SM), а также Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Контейнер для кофейной гущи

    Контейнер для кофейной гущи

    Этот контейнер для кофейной гущи собирает отработанный кофе. Совместим с кофемашинами Incanto и Picobaristo (серии SM), а также Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

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      Контейнер для кофейной гущи

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Picobaristo, Incanto, серии EP и SM
      • Съемный элемент облегчает очистку
      • Нельзя мыть в посудомоечной машине

      • Запасной компонент

        Подходит для:
        • HD8911
        • HD8914
        • HD8917
        Подходит для кофемашин
        • HD8911/02
        • HD8912/09
        • HD8914/09
        • HD8915/77
        • HD8916/01
        • HD8916/19
        • HD8917/01
        • HD8917/09
        • HD8918/09
        • HD8918/31
        • HD8918/41
        • HD8919/51
        • HD8919/55
        • HD8919/59
        • HD8926/29
        • HD8928/09
        Совместимость с типом изделий
        • HD8927
        • HD8915/01
        • HD8915/09
        • HD8921/01
        • HD8921/09
        • HD8922/01
        • HD8922/09
        • EP5360
        • EP5361
        • EP5365
        • EP5960
        • EP5961

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