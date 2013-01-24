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Шланг

CP0427
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  • Шланг для PowerPro Compact и Active Шланг для PowerPro Compact и Active Шланг для PowerPro Compact и Active
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    Шланг

    CP0427
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    Шланг для PowerPro Compact и Active

    Оригинальный сменный шланг для продуктов линеек PowerPro Compact и PowerPro Active Узнать обо всех преимуществах

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    Шланг

    Шланг для PowerPro Compact и Active

    Оригинальный сменный шланг для продуктов линеек PowerPro Compact и PowerPro Active Узнать обо всех преимуществах

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      Шланг для PowerPro Compact и Active

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      • Оригинальная запасная часть
      • PowerPro Active и Compact

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Подходит для

        PowerPro Active
        FC8630 — FC8649
        PowerPro Compact
        • FC8470 - FC8479
        • FC8515
        • FC8516
        • FC8517
        PowerPro Active ECO
        FC9520–FC9525
        PowerPro Compact ECO
        FC9320 – FC9326

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