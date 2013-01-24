Ключевые слова для поиска
Полный комплект с кувшином
Молочный кувшин с трубкой подачи молока создает вкусную пену из молока. Кувшин удобно хранить в холодильнике. Совместим с кофемашинами Exprelia Evo. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полный комплект с кувшином
Молочный кувшин с трубкой подачи молока создает вкусную пену из молока. Кувшин удобно хранить в холодильнике. Совместим с кофемашинами Exprelia Evo. Узнать обо всех преимуществах
Полный комплект с кувшином
Молочный кувшин с трубкой подачи молока создает вкусную пену из молока. Кувшин удобно хранить в холодильнике. Совместим с кофемашинами Exprelia Evo. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полный комплект с кувшином
Молочный кувшин с трубкой подачи молока создает вкусную пену из молока. Кувшин удобно хранить в холодильнике. Совместим с кофемашинами Exprelia Evo. Узнать обо всех преимуществах