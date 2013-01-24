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Молочный кувшин

CP0502
  • Полный комплект с кувшином Полный комплект с кувшином Полный комплект с кувшином
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    Молочный кувшин

    CP0502

    Полный комплект с кувшином

    Молочный кувшин с трубкой подачи молока создает вкусную пену из молока. Кувшин удобно хранить в холодильнике. Совместим с кофемашинами Exprelia Evo. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Молочный кувшин

    Полный комплект с кувшином

    Молочный кувшин с трубкой подачи молока создает вкусную пену из молока. Кувшин удобно хранить в холодильнике. Совместим с кофемашинами Exprelia Evo. Узнать обо всех преимуществах

    Полный комплект с кувшином

    Молочный кувшин с трубкой подачи молока создает вкусную пену из молока. Кувшин удобно хранить в холодильнике. Совместим с кофемашинами Exprelia Evo. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Молочный кувшин

    Полный комплект с кувшином

    Молочный кувшин с трубкой подачи молока создает вкусную пену из молока. Кувшин удобно хранить в холодильнике. Совместим с кофемашинами Exprelia Evo. Узнать обо всех преимуществах

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      Полный комплект с кувшином

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Exprelia Evo
      • Быстрая очистка после использования
      • Тщательная очистка еженедельно
      • Нельзя мыть в посудомоечной машине

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Подходит для:

        Серия Exprelia
        • HD8855/01
        • HD8855/09
        • HD8857/01
        • HD8857/09

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