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Крышка поддона для капель

CP0509
  • Крышка поддона для капель Крышка поддона для капель Крышка поддона для капель
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    Крышка поддона для капель

    CP0509

    Крышка поддона для капель

    Прочная крышка поддона для капель обеспечивает устойчивость чашек. Совместима с кофемашинами Picobaristo (серия SM) и Philips серии 5000. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Крышка поддона для капель

    Крышка поддона для капель

    Прочная крышка поддона для капель обеспечивает устойчивость чашек. Совместима с кофемашинами Picobaristo (серия SM) и Philips серии 5000. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка поддона для капель

    Прочная крышка поддона для капель обеспечивает устойчивость чашек. Совместима с кофемашинами Picobaristo (серия SM) и Philips серии 5000. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Крышка поддона для капель

    Крышка поддона для капель

    Прочная крышка поддона для капель обеспечивает устойчивость чашек. Совместима с кофемашинами Picobaristo (серия SM) и Philips серии 5000. Узнать обо всех преимуществах

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      Крышка поддона для капель

      Информацию о совместимости см. на вкладке с характеристиками

      • Picobaristo, Incanto, серии EP и SM
      • Съемный элемент облегчает очистку
      • Нельзя мыть в посудомоечной машине

      • Запасной компонент

        Подходит для:
        HD8917
        Совместимость с типом изделий
        • HD8921/01
        • SM3061/00

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