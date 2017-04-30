Крышка поддона для капель
Прочная крышка поддона для капель обеспечивает устойчивость чашек. Совместима с кофемашинами Picobaristo (серия SM) и Philips серии 5000. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка поддона для капель
Прочная крышка поддона для капель обеспечивает устойчивость чашек. Совместима с кофемашинами Picobaristo (серия SM) и Philips серии 5000. Узнать обо всех преимуществах
Крышка поддона для капель
Прочная крышка поддона для капель обеспечивает устойчивость чашек. Совместима с кофемашинами Picobaristo (серия SM) и Philips серии 5000. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка поддона для капель
Прочная крышка поддона для капель обеспечивает устойчивость чашек. Совместима с кофемашинами Picobaristo (серия SM) и Philips серии 5000. Узнать обо всех преимуществах
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