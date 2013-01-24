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PowerPro Expert

Выходной фильтр

CP0616
  • удерживает 99,9 % пыли и аллергенов. удерживает 99,9 % пыли и аллергенов. удерживает 99,9 % пыли и аллергенов.
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    PowerPro Expert Выходной фильтр

    CP0616

    удерживает 99,9 % пыли и аллергенов.

    Наслаждайтесь чистым воздухом в доме с PowerPro Expert! Особый фильтр удерживает более 99,9 % мельчайших частиц пыли и аллергенов.

    PowerPro Expert Выходной фильтр

    удерживает 99,9 % пыли и аллергенов.

    Наслаждайтесь чистым воздухом в доме с PowerPro Expert! Особый фильтр удерживает более 99,9 % мельчайших частиц пыли и аллергенов.

    удерживает 99,9 % пыли и аллергенов.

    Наслаждайтесь чистым воздухом в доме с PowerPro Expert! Особый фильтр удерживает более 99,9 % мельчайших частиц пыли и аллергенов.

    PowerPro Expert Выходной фильтр

    удерживает 99,9 % пыли и аллергенов.

    Наслаждайтесь чистым воздухом в доме с PowerPro Expert! Особый фильтр удерживает более 99,9 % мельчайших частиц пыли и аллергенов.

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Подходит для

        PowerPro Expert
        • FC9728
        • FC973x

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