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удерживает 99,9 % пыли и аллергенов.
Наслаждайтесь чистым воздухом в доме с PowerPro Expert! Особый фильтр удерживает более 99,9 % мельчайших частиц пыли и аллергенов.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
удерживает 99,9 % пыли и аллергенов.
Наслаждайтесь чистым воздухом в доме с PowerPro Expert! Особый фильтр удерживает более 99,9 % мельчайших частиц пыли и аллергенов.
удерживает 99,9 % пыли и аллергенов.
Наслаждайтесь чистым воздухом в доме с PowerPro Expert! Особый фильтр удерживает более 99,9 % мельчайших частиц пыли и аллергенов.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
удерживает 99,9 % пыли и аллергенов.
Наслаждайтесь чистым воздухом в доме с PowerPro Expert! Особый фильтр удерживает более 99,9 % мельчайших частиц пыли и аллергенов.