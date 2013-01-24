Ключевые слова для поиска
Сменный держатель мешка для пыли для Performer Compact
Оригинальный сменный держатель мешка для пыли для пылесосов линейки Performer Compact. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменный держатель мешка для пыли для Performer Compact
Оригинальный сменный держатель мешка для пыли для пылесосов линейки Performer Compact. Узнать обо всех преимуществах
Сменный держатель мешка для пыли для Performer Compact
Оригинальный сменный держатель мешка для пыли для пылесосов линейки Performer Compact. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменный держатель мешка для пыли для Performer Compact
Оригинальный сменный держатель мешка для пыли для пылесосов линейки Performer Compact. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь
Подходит для