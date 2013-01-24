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Держатель мешка для пыли

CP0693
  • Сменный держатель мешка для пыли для Performer Compact Сменный держатель мешка для пыли для Performer Compact Сменный держатель мешка для пыли для Performer Compact
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    Держатель мешка для пыли

    CP0693

    Сменный держатель мешка для пыли для Performer Compact

    Оригинальный сменный держатель мешка для пыли для пылесосов линейки Performer Compact. Узнать обо всех преимуществах

    Держатель мешка для пыли

    Сменный держатель мешка для пыли для Performer Compact

    Оригинальный сменный держатель мешка для пыли для пылесосов линейки Performer Compact. Узнать обо всех преимуществах

    Сменный держатель мешка для пыли для Performer Compact

    Оригинальный сменный держатель мешка для пыли для пылесосов линейки Performer Compact. Узнать обо всех преимуществах

    Держатель мешка для пыли

    Сменный держатель мешка для пыли для Performer Compact

    Оригинальный сменный держатель мешка для пыли для пылесосов линейки Performer Compact. Узнать обо всех преимуществах

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      • Оригинальная запасная часть
      • Performer Compact

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Для HomeCare
        FC8367

      • Подходит для

        Performer Compact
        • FC8370..FC8379
        • FC8380..FC8389
        • FC8391

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