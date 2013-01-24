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Защитный колпачок

CP0830
Общая оценка / 5
  • Защитный колпачок для поддержания чистоты устройства. Защитный колпачок для поддержания чистоты устройства. Защитный колпачок для поддержания чистоты устройства.
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    Защитный колпачок

    CP0830
    Общая оценка / 5

    Защитный колпачок для поддержания чистоты устройства.

    Этот колпачок защищает устройство от пыли во время транспортировки. После очистки прибора установите на него защитный колпачок для предотвращения повреждений и безопасного хранения.

    Защитный колпачок

    Защитный колпачок для поддержания чистоты устройства.

    Этот колпачок защищает устройство от пыли во время транспортировки. После очистки прибора установите на него защитный колпачок для предотвращения повреждений и безопасного хранения.

    Защитный колпачок для поддержания чистоты устройства.

    Этот колпачок защищает устройство от пыли во время транспортировки. После очистки прибора установите на него защитный колпачок для предотвращения повреждений и безопасного хранения.

    Защитный колпачок

    Защитный колпачок для поддержания чистоты устройства.

    Этот колпачок защищает устройство от пыли во время транспортировки. После очистки прибора установите на него защитный колпачок для предотвращения повреждений и безопасного хранения.

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Защитный колпачок для поддержания чистоты устройства.

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для моделей:
        • RQ338
        • RQ350
        • RQ352
        • RQ360
        • RQ361
        • RQ370
        • RQ371
        • S510
        • S511
        • S512
        • S520
        • S530
        • S531
        • S538
        • S550
        • S551
        • S560
        • S561
        • S570
        • S571
        • S575
        • S720
        • S725
        • S728
        • S738
        • SW170
        • SW175
        • YS505
        • YS522
        • YS523
        • YS524
        • YS526
        • YS527
        • YS534
        • YS536

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