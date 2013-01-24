Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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Защитный колпачок для поддержания чистоты устройства.
Этот колпачок защищает устройство от пыли во время транспортировки. После очистки прибора установите на него защитный колпачок для предотвращения повреждений и безопасного хранения.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Защитный колпачок для поддержания чистоты устройства.
Этот колпачок защищает устройство от пыли во время транспортировки. После очистки прибора установите на него защитный колпачок для предотвращения повреждений и безопасного хранения.
Защитный колпачок для поддержания чистоты устройства.
Этот колпачок защищает устройство от пыли во время транспортировки. После очистки прибора установите на него защитный колпачок для предотвращения повреждений и безопасного хранения.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Защитный колпачок для поддержания чистоты устройства.
Этот колпачок защищает устройство от пыли во время транспортировки. После очистки прибора установите на него защитный колпачок для предотвращения повреждений и безопасного хранения.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь