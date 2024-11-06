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  • Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии

    Philips Avent Премиальная силиконовая трубочка

    CP1237

    Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии

    Эта трубочка является компонентом чашки для питья Philips Avent. Замена изношенной или утерянной трубочки обеспечит гигиеничность чашку и позволит использовать ее дольше.

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    Philips Avent Премиальная силиконовая трубочка

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    Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии

    Проверьте совместимость ниже

    • Чашка для питья
    • Силикон

    • Сменная деталь

      Подходит для следующих продуктов
      • SCF790
      • SCF792
      • SCF793
      • SCF795
      • SCF796
      • SCF798
    Badge-D2C

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