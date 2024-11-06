CP1237
Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии
Эта трубочка является компонентом чашки для питья Philips Avent. Замена изношенной или утерянной трубочки обеспечит гигиеничность чашку и позволит использовать ее дольше.Узнать обо всех преимуществах
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