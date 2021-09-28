Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent Philips Avent

Премиальная силиконовая трубочка

CP1237
Avent
Avent
  • Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии
    -{discount-value}

    Philips Avent Philips Avent Премиальная силиконовая трубочка

    CP1237

    Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии

    Эта трубочка является компонентом чашки для питья Philips Avent. Замена изношенной или утерянной трубочки обеспечит гигиеничность чашку и позволит использовать ее дольше. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Philips Avent Премиальная силиконовая трубочка

    Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии

    Эта трубочка является компонентом чашки для питья Philips Avent. Замена изношенной или утерянной трубочки обеспечит гигиеничность чашку и позволит использовать ее дольше. Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии

    Эта трубочка является компонентом чашки для питья Philips Avent. Замена изношенной или утерянной трубочки обеспечит гигиеничность чашку и позволит использовать ее дольше. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Philips Avent Премиальная силиконовая трубочка

    Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии

    Эта трубочка является компонентом чашки для питья Philips Avent. Замена изношенной или утерянной трубочки обеспечит гигиеничность чашку и позволит использовать ее дольше. Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии

      Проверьте совместимость ниже

      • Чашка для питья
      • Силикон

      • Сменная деталь

        Подходит для следующих продуктов
        • SCF790
        • SCF792
        • SCF793
        • SCF795
        • SCF796
        • SCF798

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.