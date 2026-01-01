SCF798/02
Способствует правильному развитию полости рта*
Поильник Philips Avent с гибкой трубочкой способствует правильному развитию полости рта, имеет особую форму и станет идеальным выбором для активных растущих малышей. Он разработан совместно с экспертами для создания максимально эргономичного и качественного продукта.*Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Научиться пить самостоятельно — важный этап в развитии ребенка. Мы помогаем детям научиться самостоятельному питью, позволяя с легкостью перейти от грудного вскармливания или бутылочки к обычному поильнику. Мы прислушиваемся к мнению медицинских специалистов, поэтому наши поильники с сосками, мягкими и твердыми носиками, трубочками, а также чашки, из которых можно пить по всему краю, растут вместе с вашим ребенком и помогают ему развивать моторику ротовой полости и навыки питья. Наши высококачественные продукты разрабатываются с учетом требований к удобству и гигиене
Детский поильник объемом 300 мл идеально подходит для того, чтобы ваш малыш мог утолить жажду в течение дня и во время активных занятий. Защелкивающаяся крышка позволяет защитить трубочку от загрязнений во время прогулок. Благодаря специальной форме и текстурированной поверхности для защиты от выскальзывания ваш малыш сможет легко удерживать поильник, чтобы учиться пить самостоятельно.
Благодаря изогнутой нижней части трубочка всегда погружена в жидкость, чтобы малышу было удобно пить и сохранять естественное положение во время питья.
В трубочку встроен специальный клапан, позволяющий предотвратить протекание жидкости. Защелкивающаяся крышка защищает трубочку и предотвращает протекание жидкости во время переноски.
Сборка и разборка поильника Philips Avent с гибкой трубочкой не составит труда. Все ее детали подходят для мытья в посудомоечной машине.
Можно использовать со всеми бутылочками и поильниками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и чашек Grown-up. Сочетайте элементы для создания идеального поильника для своего малыша
Детский поильник Philips Avent с гибкой трубочкой способствует правильному развитию полости рта. Он помогает малышу развивать мышцы рта и учиться контролировать движения.* Разработан совместно с экспертами для создания максимально эргономичного и качественного продукта.*
Размер чашки
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
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