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  • Способствует правильному развитию полости рта* Способствует правильному развитию полости рта* Способствует правильному развитию полости рта*

    Philips Avent Поильник с трубочкой

    SCF796/01

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Способствует правильному развитию полости рта*

    Поильник Philips Avent с гибкой трубочкой способствует правильному развитию полости рта, оснащен эргономичными ручками и помогает в обучении малыша самостоятельному питью из трубочки.* Он разработан совместно с экспертами для создания максимально эргономичного и качественного продукта.*

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    Philips Avent Поильник с трубочкой

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    Способствует правильному развитию полости рта*

    Специальный клапан, предотвращающий протекание

    • Поильник с гибкой трубочкой
    • 200 мл
    • 9 мес.+
    • 1 шт. в упаковке
    Детские поильники Philips Avent — для каждого этапа развития вашего малыша

    Детские поильники Philips Avent — для каждого этапа развития вашего малыша

    Научиться пить самостоятельно — важный этап в развитии ребенка. Мы помогаем детям научиться самостоятельному питью, позволяя с легкостью перейти от грудного вскармливания или бутылочки к обычному поильнику. Мы прислушиваемся к мнению медицинских специалистов, поэтому наши поильники с сосками, мягкими и твердыми носиками, трубочками, а также чашки, из которых можно пить по всему краю, растут вместе с вашим ребенком и помогают ему развивать моторику ротовой полости и навыки питья. Наши высококачественные продукты разрабатываются с учетом требований к удобству и гигиене

    Эргономичные ручки и гибкая трубочка идеально подходят для детей раннего возраста

    Эргономичные ручки и гибкая трубочка идеально подходят для детей раннего возраста

    Детский поильник оснащен эргономичными ручками, благодаря которым малыш сможет легко удерживать его. Мягкая гибкая трубочка не повреждает десны, а малый вес и размер поильника идеально подходят для развития навыка питья из трубочки.

    Изогнутая нижняя часть трубочки: удобное питье до последней капли

    Изогнутая нижняя часть трубочки: удобное питье до последней капли

    Благодаря изогнутой нижней части трубочка всегда погружена в жидкость, чтобы малышу было удобно пить и сохранять естественное положение во время питья.

    Специальный клапан и защелкивающаяся крышка предотвращают протекание жидкости

    Специальный клапан и защелкивающаяся крышка предотвращают протекание жидкости

    В трубочку встроен специальный клапан, позволяющий предотвратить протекание жидкости. Защелкивающаяся крышка защищает трубочку и предотвращает протекание жидкости во время переноски.

    Простая конструкция: легкость сборки и очистки (подходит для мытья в посудомоечной машине)

    Простая конструкция: легкость сборки и очистки (подходит для мытья в посудомоечной машине)

    Сборка и разборка поильника Philips Avent с гибкой трубочкой не составит труда. Все ее детали подходят для мытья в посудомоечной машине.

    Совместимость с бутылочками и поильниками Philips Avent

    Совместимость с бутылочками и поильниками Philips Avent

    Можно использовать со всеми бутылочками и поильниками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и чашек Grown-up Сочетайте элементы для создания идеального поильника для своего малыша.

    Правильное развитие полости рта

    Правильное развитие полости рта

    Детский поильник Philips Avent с гибкой трубочкой способствует правильному развитию полости рта. Он помогает малышу развивать мышцы рта и учиться контролировать движения.* Разработан совместно с экспертами для создания максимально эргономичного и качественного продукта.*

    • Размер чашки

      200 мл
      Да

    • Страна изготовления

      Индонезия
      Да

    • В комплект входят:

      Чашка
      1
      Защелкивающаяся крышка
      1
      Трубочка
      1

    • Этапы взросления

      Этап взросления
      9 мес.+

    Badge-D2C

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    • 90% из 200 опрошенных детских стоматологов США согласились, что дизайн чашки с трубочкой способствует правильному развитию полости рта. 89% опрошенных согласны, что питье через трубочку помогает развивать мышцы рта и учиться контролировать движения (независимое онлайн-исследование, США, апрель 2016 г.). Разработано при участии логопедов, стоматологов, экспертов по эргономике, акушеров.

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