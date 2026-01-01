Детские поильники Philips Avent — для каждого этапа развития вашего малыша

Научиться пить самостоятельно — важный этап в развитии ребенка. Мы помогаем детям научиться самостоятельному питью, позволяя с легкостью перейти от грудного вскармливания или бутылочки к обычному поильнику. Мы прислушиваемся к мнению медицинских специалистов, поэтому наши поильники с сосками, мягкими и твердыми носиками, трубочками, а также чашки, из которых можно пить по всему краю, растут вместе с вашим ребенком и помогают ему развивать моторику ротовой полости и навыки питья. Наши высококачественные продукты разрабатываются с учетом требований к удобству и гигиене