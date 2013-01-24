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Для любителей эспрессо
Алюминиевый портафильтр Philips: деталь, необходимая для приготовления хорошего эспрессо или капучино. Предназначен для кофемашин Poemia. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для любителей эспрессо
Алюминиевый портафильтр Philips: деталь, необходимая для приготовления хорошего эспрессо или капучино. Предназначен для кофемашин Poemia. Узнать обо всех преимуществах
Для любителей эспрессо
Алюминиевый портафильтр Philips: деталь, необходимая для приготовления хорошего эспрессо или капучино. Предназначен для кофемашин Poemia. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для любителей эспрессо
Алюминиевый портафильтр Philips: деталь, необходимая для приготовления хорошего эспрессо или капучино. Предназначен для кофемашин Poemia. Узнать обо всех преимуществах