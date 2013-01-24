Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Держатель фильтра Philips

CP9064/01
Общая оценка / 5
  • Для любителей эспрессо Для любителей эспрессо Для любителей эспрессо
    -{discount-value}

    Держатель фильтра Philips

    CP9064/01
    Общая оценка / 5

    Для любителей эспрессо

    Алюминиевый портафильтр Philips: деталь, необходимая для приготовления хорошего эспрессо или капучино. Предназначен для кофемашин Poemia. Узнать обо всех преимуществах

    Держатель фильтра Philips

    Для любителей эспрессо

    Алюминиевый портафильтр Philips: деталь, необходимая для приготовления хорошего эспрессо или капучино. Предназначен для кофемашин Poemia. Узнать обо всех преимуществах

    Для любителей эспрессо

    Алюминиевый портафильтр Philips: деталь, необходимая для приготовления хорошего эспрессо или капучино. Предназначен для кофемашин Poemia. Узнать обо всех преимуществах

    Держатель фильтра Philips

    Для любителей эспрессо

    Алюминиевый портафильтр Philips: деталь, необходимая для приготовления хорошего эспрессо или капучино. Предназначен для кофемашин Poemia. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все coffee-maker-accessories-and-parts

      Для любителей эспрессо

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Poemia
      • Черный/металл

      Технические характеристики

      • Подходит для:

        Poemia
        Все модели

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии