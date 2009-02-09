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SatinPerfect

Адаптер

CP9119/01
  • Для замены имеющейся сетевой вилки. Для замены имеющейся сетевой вилки. Для замены имеющейся сетевой вилки.
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    SatinPerfect Адаптер

    CP9119/01

    Для замены имеющейся сетевой вилки.

    Это зарядное устройство позволяет заряжать ваш прибор. Узнать обо всех преимуществах

    SatinPerfect Адаптер

    Для замены имеющейся сетевой вилки.

    Это зарядное устройство позволяет заряжать ваш прибор. Узнать обо всех преимуществах

    Для замены имеющейся сетевой вилки.

    Это зарядное устройство позволяет заряжать ваш прибор. Узнать обо всех преимуществах

    SatinPerfect Адаптер

    Для замены имеющейся сетевой вилки.

    Это зарядное устройство позволяет заряжать ваш прибор. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Для замены имеющейся сетевой вилки.

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      • Зарядное устройство, евровилка

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Аксессуары

      Смотреть все аксессуары

        • Сменная деталь

          Подходит для:
          • SC2001/00
          • SC2001/01
          • SC2002/00
          • SC2002/01
          • TT3000/00
          • TT3000/01
          • HP6574/20
          • SC5000/00
          Подходит для
          HP6570/00
          Подходит для:
          • HP6572/00
          • HP6572/10
          • HP6572/11
          • HP6574/00
          • HP6574/01
          • HP6574/10
          • HP6574/11
          • HP6576/00
          • HP6576/10
          • HP6576/11
          • HP6578/00
          • HP6578/10

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