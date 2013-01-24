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Philips Avent

Адаптер

CP9170
Avent
Avent
  • Адаптер для емкости для хранения Адаптер для емкости для хранения Адаптер для емкости для хранения
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    Philips Avent Адаптер

    CP9170

    Адаптер для емкости для хранения

    Этот адаптер можно использовать для сцеживания молока непосредственно в контейнер для хранения или для использования контейнера в качестве бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Адаптер

    Адаптер для емкости для хранения

    Этот адаптер можно использовать для сцеживания молока непосредственно в контейнер для хранения или для использования контейнера в качестве бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Адаптер для емкости для хранения

    Этот адаптер можно использовать для сцеживания молока непосредственно в контейнер для хранения или для использования контейнера в качестве бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Адаптер

    Адаптер для емкости для хранения

    Этот адаптер можно использовать для сцеживания молока непосредственно в контейнер для хранения или для использования контейнера в качестве бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

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      • Бутылочка

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        SCD282

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