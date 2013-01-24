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Кувшин для кофе

CP9201
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  • Кувшин для кофе Кувшин для кофе Кувшин для кофе
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    Кувшин для кофе

    CP9201
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Кувшин для кофе

    Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот кувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с Philips Comfort. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Кувшин для кофе

    Кувшин для кофе

    Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот кувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с Philips Comfort. Узнать обо всех преимуществах

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      Кувшин для кофе

      Информацию о совместимости см. на вкладке с характеристиками

      • Комфорт
      • Звездный белый

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HD7446/56
        • HD7446/57
        • HD7440/10
        • HD7444/10
        • HD7446/00
        • HD7446/70
        • HD7448/00
        • HD7448/10
        • HD7448/40
        • HD7448/70

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