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Кувшин для кофе
Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот кувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с Philips Comfort. Узнать обо всех преимуществах
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Кувшин для кофе
Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот кувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с Philips Comfort. Узнать обо всех преимуществах
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