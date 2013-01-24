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PerformerPro

Телескопическая трубка

CP9273
Общая оценка / 5
  • Телескопическая трубка с соединением SmartLock Телескопическая трубка с соединением SmartLock Телескопическая трубка с соединением SmartLock
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    PerformerPro Телескопическая трубка

    CP9273
    Общая оценка / 5

    Телескопическая трубка с соединением SmartLock

    Эта телескопическая трубка подходит для всех пылесосов Philips, оснащенных соединением SmartLock Узнать обо всех преимуществах

    PerformerPro Телескопическая трубка

    Телескопическая трубка с соединением SmartLock

    Эта телескопическая трубка подходит для всех пылесосов Philips, оснащенных соединением SmartLock Узнать обо всех преимуществах

    Телескопическая трубка с соединением SmartLock

    Эта телескопическая трубка подходит для всех пылесосов Philips, оснащенных соединением SmartLock Узнать обо всех преимуществах

    PerformerPro Телескопическая трубка

    Телескопическая трубка с соединением SmartLock

    Эта телескопическая трубка подходит для всех пылесосов Philips, оснащенных соединением SmartLock Узнать обо всех преимуществах

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      Телескопическая трубка с соединением SmartLock

      Проверьте информацию о совместимости на вкладке "Характеристики"

      • SmartLock

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Подходит для

        PerformerPro
        • FC9180 — FC9189
        • FC9190 — FC9199
        PerformerExpert ECO
        FC8720 – FC8728
        PowerPro Expert
        • FC9712 – FC9714
        • FC9741 – FC9746
        PowerPro Ultimate
        FC9911 — FC9929
        Performer Silent
        • FC8779
        • FC8780–FC8786
        Серия 9000
        • XB9125
        • XB9145
        • XB9155
        • XB9154

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