Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Стержень (1 шт.)

CP9681
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • для замены имеющихся стержней для замены имеющихся стержней для замены имеющихся стержней
    -{discount-value}

    Стержень (1 шт.)

    CP9681
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    для замены имеющихся стержней

    стержни — это аксессуары для двухуровневого гриля мультипечи. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Стержень (1 шт.)

    для замены имеющихся стержней

    стержни — это аксессуары для двухуровневого гриля мультипечи. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все airfryer-accessories

      для замены имеющихся стержней

      • Нержавеющая сталь

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HD9230/20
        • HD9230/21
        • HD9230/22
        • HD9230/26
        • HD9230/28
        • HD9230/50
        • HD9230/51
        • HD9230/52
        • HD9230/53
        • HD9230/55
        • HD9230/56
        • HD9230/57
        • HD9230/58
        • HD9231/20
        • HD9235/20
        • HD9238/21
        • HD9238/51

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии