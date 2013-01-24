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Противень

CP9683
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  • для замены имеющегося держателя корзинки для замены имеющегося держателя корзинки для замены имеющегося держателя корзинки
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    Противень

    CP9683
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    для замены имеющегося держателя корзинки

    Съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно легко и быстро мыть в посудомоечной машине. При использовании аэрогриля Philips с технологией Rapid Air образуется меньше неприятных запахов по сравнению с традиционной жаркой. Узнать обо всех преимуществах

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    Противень

    для замены имеющегося держателя корзинки

    Съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно легко и быстро мыть в посудомоечной машине. При использовании аэрогриля Philips с технологией Rapid Air образуется меньше неприятных запахов по сравнению с традиционной жаркой. Узнать обо всех преимуществах

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      для замены имеющегося держателя корзинки

      • Белая ручка

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HD9230/50
        • HD9230/51
        • HD9230/52
        • HD9230/53
        • HD9230/55
        • HD9230/56
        • HD9230/57
        • HD9230/58
        • HD9238/51

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