для замены имеющегося держателя корзинки

Съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно легко и быстро мыть в посудомоечной машине. При использовании аэрогриля Philips с технологией Rapid Air образуется меньше неприятных запахов по сравнению с традиционной жаркой. Узнать обо всех преимуществах