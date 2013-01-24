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для замены имеющегося держателя корзинки
Съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно легко и быстро мыть в посудомоечной машине. При использовании аэрогриля Philips с технологией Rapid Air образуется меньше неприятных запахов по сравнению с традиционной жаркой. Узнать обо всех преимуществах
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для замены имеющегося держателя корзинки
Съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно легко и быстро мыть в посудомоечной машине. При использовании аэрогриля Philips с технологией Rapid Air образуется меньше неприятных запахов по сравнению с традиционной жаркой. Узнать обо всех преимуществах
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