Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Трубка для молокоотсоса

CP9895
Avent
Avent
  • Соединяет детали молокоотсоса. Соединяет детали молокоотсоса. Соединяет детали молокоотсоса.
    -{discount-value}

    Philips Avent Трубка для молокоотсоса

    CP9895

    Соединяет детали молокоотсоса.

    Эта трубка соединяет корпус молокоотсоса с мотором. Предназначена для электронных молокоотсосов. В упаковке содержится одна трубка. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Трубка для молокоотсоса

    Соединяет детали молокоотсоса.

    Эта трубка соединяет корпус молокоотсоса с мотором. Предназначена для электронных молокоотсосов. В упаковке содержится одна трубка. Узнать обо всех преимуществах

    Соединяет детали молокоотсоса.

    Эта трубка соединяет корпус молокоотсоса с мотором. Предназначена для электронных молокоотсосов. В упаковке содержится одна трубка. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Трубка для молокоотсоса

    Соединяет детали молокоотсоса.

    Эта трубка соединяет корпус молокоотсоса с мотором. Предназначена для электронных молокоотсосов. В упаковке содержится одна трубка. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все breast-pumps

      Соединяет детали молокоотсоса.

      Для электронных молокоотсосов Comfort серии Natural: SCF332, SCF334

      • Natural
      • Молокоотсос серии Natural

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • SCD292/31
        • SCF397
        • SCF395
        • SCF334
        • SCF398
        • SCF393
        • SCF396
        • SCF332
        • SCF394
        • SCF391
        • SCF332

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды