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Нижняя часть ручного блендера
С помощью ручного комбайна можно приготовить настоящие кулинарные шедевры. Если нижняя часть вашего блендера сломалась, закажите новую здесь!
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Нижняя часть ручного блендера
С помощью ручного комбайна можно приготовить настоящие кулинарные шедевры. Если нижняя часть вашего блендера сломалась, закажите новую здесь!
Сменная деталь