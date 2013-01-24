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Avance Collection

Насадка для смешивания

CRP210
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  • Нижняя часть ручного блендера Нижняя часть ручного блендера Нижняя часть ручного блендера
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    Avance Collection Насадка для смешивания

    CRP210
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Нижняя часть ручного блендера

    С помощью ручного комбайна можно приготовить настоящие кулинарные шедевры. Если нижняя часть вашего блендера сломалась, закажите новую здесь!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Насадка для смешивания

    Нижняя часть ручного блендера

    С помощью ручного комбайна можно приготовить настоящие кулинарные шедевры. Если нижняя часть вашего блендера сломалась, закажите новую здесь!

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR1650/90
        • HR1651/90
        • HR1652/90
        • HR1653/90
        • HR1655/90

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