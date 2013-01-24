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Корзина

CRP231
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  • Основная деталь стерилизатора Основная деталь стерилизатора Основная деталь стерилизатора
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    Корзина

    CRP231
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Основная деталь стерилизатора

    Верхняя корзина для парового электрического стерилизатора предназначена для стерилизации мелких аксессуаров, таких как пустышки, соски для бутылочек, фиксирующие кольца и колпачки для бутылочек. Узнать обо всех преимуществах

    Корзина

    Основная деталь стерилизатора

    Верхняя корзина для парового электрического стерилизатора предназначена для стерилизации мелких аксессуаров, таких как пустышки, соски для бутылочек, фиксирующие кольца и колпачки для бутылочек. Узнать обо всех преимуществах

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      Основная деталь стерилизатора

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      • белый
      • 220 В

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • SCF284/02
        • SCF284/03
        • SCF285/01
        • SCF285/02

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