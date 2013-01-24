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Основная деталь стерилизатора
Верхняя корзина для парового электрического стерилизатора предназначена для стерилизации мелких аксессуаров, таких как пустышки, соски для бутылочек, фиксирующие кольца и колпачки для бутылочек. Узнать обо всех преимуществах
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Основная деталь стерилизатора
Верхняя корзина для парового электрического стерилизатора предназначена для стерилизации мелких аксессуаров, таких как пустышки, соски для бутылочек, фиксирующие кольца и колпачки для бутылочек. Узнать обо всех преимуществах