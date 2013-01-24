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Основная деталь стерилизатора
Эта корзина для электрического парового стерилизатора прекрасно подходит для всех предметов для детского питания, которые требуют стерилизации, — бутылочек Avent как с узким, так и с широким горлышком, деталей молокоотсоса и других аксессуаров. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Основная деталь стерилизатора
Эта корзина для электрического парового стерилизатора прекрасно подходит для всех предметов для детского питания, которые требуют стерилизации, — бутылочек Avent как с узким, так и с широким горлышком, деталей молокоотсоса и других аксессуаров. Узнать обо всех преимуществах
Сменная деталь