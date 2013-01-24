Основная деталь стерилизатора

Эта корзина для электрического парового стерилизатора прекрасно подходит для всех предметов для детского питания, которые требуют стерилизации, — бутылочек Avent как с узким, так и с широким горлышком, деталей молокоотсоса и других аксессуаров. Узнать обо всех преимуществах