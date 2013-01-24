Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

1

Корзина

CRP235
Поиск материалов поддержки для этого продукта
  • Основная деталь стерилизатора Основная деталь стерилизатора Основная деталь стерилизатора
    -{discount-value}

    Корзина

    CRP235
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Основная деталь стерилизатора

    Эта корзина для электрического парового стерилизатора прекрасно подходит для всех предметов для детского питания, которые требуют стерилизации, — бутылочек Avent как с узким, так и с широким горлышком, деталей молокоотсоса и других аксессуаров. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Корзина

    Основная деталь стерилизатора

    Эта корзина для электрического парового стерилизатора прекрасно подходит для всех предметов для детского питания, которые требуют стерилизации, — бутылочек Avent как с узким, так и с широким горлышком, деталей молокоотсоса и других аксессуаров. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все toddler-feeding

      Основная деталь стерилизатора

      Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

      • 4 в 1
      • Белые/пепельные
      • 220 В

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • SCF286/01
        • SCF286/02
        • SCF286/03
        • SCF286/05
        • SCF287/01
        • SCF287/02

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты