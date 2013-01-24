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Фиксатор для крепления бритвенных головок
Специальное крепление надежно фиксирует головки на бритве. Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите новое крепление здесь! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фиксатор для крепления бритвенных головок
Специальное крепление надежно фиксирует головки на бритве. Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите новое крепление здесь! Узнать обо всех преимуществах
Фиксатор для крепления бритвенных головок
Специальное крепление надежно фиксирует головки на бритве. Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите новое крепление здесь! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фиксатор для крепления бритвенных головок
Специальное крепление надежно фиксирует головки на бритве. Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите новое крепление здесь! Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь