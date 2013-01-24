Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Удерживающая рамка бритвенной головки

CRP359/01
Общая оценка / 5
  • Фиксатор для крепления бритвенных головок Фиксатор для крепления бритвенных головок Фиксатор для крепления бритвенных головок
    -{discount-value}

    Удерживающая рамка бритвенной головки

    CRP359/01
    Общая оценка / 5

    Фиксатор для крепления бритвенных головок

    Специальное крепление надежно фиксирует головки на бритве. Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите новое крепление здесь! Узнать обо всех преимуществах

    Удерживающая рамка бритвенной головки

    Фиксатор для крепления бритвенных головок

    Специальное крепление надежно фиксирует головки на бритве. Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите новое крепление здесь! Узнать обо всех преимуществах

    Фиксатор для крепления бритвенных головок

    Специальное крепление надежно фиксирует головки на бритве. Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите новое крепление здесь! Узнать обо всех преимуществах

    Удерживающая рамка бритвенной головки

    Фиксатор для крепления бритвенных головок

    Специальное крепление надежно фиксирует головки на бритве. Вы потеряли или повредили крепление для бритвенных головок, но прибор по-прежнему отлично работает? Закажите новое крепление здесь! Узнать обо всех преимуществах

    Фиксатор для крепления бритвенных головок

    Проверить информацию о совместимости

    • Для RQ1100-1199

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • RQ1150
      • RQ1160
      Подходит для
      • 1150X
      • 1160X
      • 1180X
      Подходит для:
      RQ1180

    Получите поддержку по этому продукту

    Перейти к разделу поддержки потребителей

    Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

        Отзывы

        Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии