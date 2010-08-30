Другие продукты в комплекте
- Шнур питания
- Мягкий чехол для путешествий
- Защитная крышка
- Зарядное устройство
- Щеточка для чистки
RQ1160/17
Более бережное и гладкое бритье
БРИТВА Philips SHAVER Series 7000 обеспечивает бережное и чистое бритье. Система GyroFlex 2D повторяет контуры лица и сбривает даже самую короткую щетину с помощью лезвий DualPrecision.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье как длинных волос, так и щетины: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия сбривают короткую щетину.
Встроенная система двойных лезвий электробритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
Система повторения контуров GyroFlex 2D адаптируется к особенностям вашего лица, снижая давление и раздражение кожи и обеспечивая гладкое бритье.
Герметичная защита Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.
Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.
Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.
Энергоэффективная и мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Зарядка в течение 1 часа обеспечивает до 50 минут автономной работы прибора. А для одного сеанса бритья достаточно лишь 3-минутной зарядки.
Создайте совершенный образ с помощью безопасного узкого триммера SmartClick. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.
На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.
На многоуровневом светодиодном дисплее отображается информация о низком уровне заряда батареи и включении дорожной блокировки, а также предупреждение о необходимости замены бритвенной головки. Дорожная блокировка предотвращает случайное включение прибора. Если нажать и удерживать любую кнопку в течение 3 секунд, активируется блокировка, которая предотвращает случайное включение. При включении блокировки загорается красный значок замка.
Складное зарядное устройство занимает очень мало места, поэтому вы сможете заряжать прибор там, где вам удобно, или взять его с собой в поездку.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
Ищете дополнительные аксессуары? Показать детали & аксессуары
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.