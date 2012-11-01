Система Jet Clean очищает, смазывает и заряжает бритву

С помощью системы Jet Clean вы сможете поддерживать бритву в идеальном состоянии день за днем. Система очищает и смазывает лезвия и бритвенные головки, а также позволяет полностью зарядить аккумулятор бритвы всего за 1 час. В комплект входит 1 флакон жидкости для очистки Jet Clean, которого хватает на месяц использования. Жидкость для очистки Jet Clean на водной основе тщательно очищает и смазывает бритвенные головки, гарантируя превосходные результаты бритья.