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  • Более бережное и гладкое бритье Более бережное и гладкое бритье Более бережное и гладкое бритье

    Shaver series 7000 SensoTouch электробритва для сухого/влажн. бритья

    RQ1180/16

    Более бережное и гладкое бритье

    БРИТВА Philips SHAVER Series 7000 обеспечивает бережное и чистое бритье. Система GyroFlex 2D повторяет контуры лица и сбривает даже самую короткую щетину с помощью лезвий DualPrecision.

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    Shaver series 7000 SensoTouch электробритва для сухого/влажн. бритья

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    Более бережное и гладкое бритье

    • DualPrecision и GyroFlex 2D
    • 1ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
    • Компактный триммер и чехол
    Специальные прорези и отверстия позволяют захватывать и сбривать даже самые короткие волоски

    Специальные прорези и отверстия позволяют захватывать и сбривать даже самые короткие волоски

    Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье как длинных волос, так и щетины: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия сбривают короткую щетину.

    Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для более точного и качественного среза

    Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для более точного и качественного среза

    Встроенная система двойных лезвий электробритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

    Гибкие головки двигаются в двух направлениях и легко повторяют контуры лица

    Гибкие головки двигаются в двух направлениях и легко повторяют контуры лица

    Система повторения контуров GyroFlex 2D адаптируется к особенностям вашего лица, снижая давление и раздражение кожи и обеспечивая гладкое бритье.

    Герметичная защита Aquatec для комфортного сухого и освежающего влажного бритья

    Герметичная защита Aquatec для комфортного сухого и освежающего влажного бритья

    Герметичная защита Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

    Простая очистка под струей воды

    Простая очистка под струей воды

    Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

    Технология SkinGlide обеспечивает гладкое скольжение, снижает трение и минимизирует раздражение кожи

    Технология SkinGlide обеспечивает гладкое скольжение, снижает трение и минимизирует раздражение кожи

    Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

    50 минут в режиме бритья; зарядка 1 час

    50 минут в режиме бритья; зарядка 1 час

    Энергоэффективная и мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Зарядка в течение 1 часа обеспечивает до 50 минут автономной работы прибора. А для одного сеанса бритья достаточно лишь 3-минутной зарядки.

    Идеально для подравнивания висков и усов

    Идеально для подравнивания висков и усов

    Создайте совершенный образ с помощью безопасного узкого триммера SmartClick. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

    Двухуровневый индикатор аккумулятора, дорожная блокировка

    На многоуровневом светодиодном дисплее отображается информация о низком уровне заряда батареи и включении дорожной блокировки, а также предупреждение о необходимости замены бритвенной головки. Дорожная блокировка предотвращает случайное включение прибора. Если нажать и удерживать любую кнопку в течение 3 секунд, активируется блокировка, которая предотвращает случайное включение. При включении блокировки загорается красный значок замка.

    Ваша бритва всегда полностью заряжена и готова к работе благодаря зарядному устройству

    Складное зарядное устройство занимает очень мало места, поэтому вы сможете заряжать прибор там, где вам удобно, или взять его с собой в поездку.

    • Аксессуары

      Чехол
      Мягкий чехол
      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн

      Отделка
      Кольцо из полированного хрома

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменные головки
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками RQ11

    • Качество бритья

      SkinComfort
      SkinGlide
      Гибкость головки
      Система GyroFlex 2D, повторяющая контуры лица
      Бритвенная система
      • Система DualPrecision
      • Технология Lift & Cut
      Стайлинг
      Компактный триммер, защищающий кожу

    • Удобство использования

      Очистка
      Возможность влажной чистки
      Дисплей
      • Двухуровневый индикатор аккумулятора
      • Индикатор полного заряда аккумулятора
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      • Индикатор быстрой зарядки
      Зарядка
      • 1 час
      • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
      Время работы бритвы
      До 50 минут

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Защитная крышка
    • Шнур питания
    • Зарядное устройство
    • Щеточка для чистки
    • Мягкий чехол для путешествий

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