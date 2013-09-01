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- Зарядное устройство
- Защитная крышка
- Щеточка для чистки
- Шнур питания
RQ1155/17
Мягкое прикосновение, гладкое бритье
Новая электробритва Philips SensoTouch RQ1155 плавно скользит по коже и обеспечивает чистое бритье. Система GyroFlex 2D полностью повторяет контуры лица, а головки DualPrecision сбривают даже самую короткую щетину.Узнать обо всех преимуществах
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Система повторения контуров лица GyroFlex 2D бритвы снижает давление и раздражение кожи, обеспечивая гладкое бритье.
Головки DualPrecision оснащены прорезями для сбривания длинных волосков и микроотверстиями для удаления едва заметной щетины.
Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.
Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.
Компактный триммер для подравнивания усов и бакенбард.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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