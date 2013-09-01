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  • Мягкое прикосновение, гладкое бритье Мягкое прикосновение, гладкое бритье Мягкое прикосновение, гладкое бритье

    Shaver series 7000 SensoTouch Электробритва для сухого/влажного бритья

    RQ1155/17

    Мягкое прикосновение, гладкое бритье

    Новая электробритва Philips SensoTouch RQ1155 плавно скользит по коже и обеспечивает чистое бритье. Система GyroFlex 2D полностью повторяет контуры лица, а головки DualPrecision сбривают даже самую короткую щетину.

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    Shaver series 7000 SensoTouch Электробритва для сухого/влажного бритья

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    Мягкое прикосновение, гладкое бритье

    • DualPrecision и GyroFlex 2D
    • 1ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
    • Компактный триммер
    Система GyroFlex 2D легко повторят все контуры лица

    Система GyroFlex 2D легко повторят все контуры лица

    Система повторения контуров лица GyroFlex 2D бритвы снижает давление и раздражение кожи, обеспечивая гладкое бритье.

    Технология DualPrecision: сбривает даже самую короткую щетину

    Технология DualPrecision: сбривает даже самую короткую щетину

    Головки DualPrecision оснащены прорезями для сбривания длинных волосков и микроотверстиями для удаления едва заметной щетины.

    Бритвы с системой Super Lift&Cut

    Бритвы с системой Super Lift&Cut

    Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

    Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

    Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

    Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

    Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

    Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

    Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

    Компактный триммер для подравнивания усов и бакенбард

    Компактный триммер для подравнивания усов и бакенбард

    Компактный триммер для подравнивания усов и бакенбард.

    • Аксессуары

      Подставка
      Складное зарядное устройство
      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа
      Чехол для путешествий
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Время работы
      50  мин
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,15  Вт
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      • Тонкая ручка
      • Захват, исключающий выскальзывание
      Цвет
      Синий
      Отделка
      • Бесшовная сетка
      • Светодиодный дисплей

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте головки каждый год бритвенными головками RQ11
      Гарантия 2 года
      Да

    • Качество бритья

      SkinComfort
      SkinGlide
      Гибкость головки
      Система GyroFlex 2D, повторяющая контуры лица
      Бритвенная система
      • Система DualPrecision
      • Система Super Lift & Cut
      Стайлинг
      Компактный триммер

    • Удобство использования

      Сухое и влажное бритье
      Влажное и сухое бритье
      Очистка
      Возможность влажной чистки
      Зарядка
      • 1 час
      • Перезарядка
      • Беспроводные
      • Быстрая зарядка
      Дисплей
      • Двухуровневый индикатор аккумулятора
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      • Дорожная блокировка
      Время работы бритвы
      До 17 сеансов бритья

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Зарядное устройство
    • Защитная крышка
    • Щеточка для чистки
    • Шнур питания

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