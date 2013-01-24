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Зарядка радионяни
Этот литиевый аккумулятор подходит для зарядки радионяни Philips Avent с технологией DECT. Полная зарядка обеспечивает 24 часа автономной работы устройства. Узнать обо всех преимуществах
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Зарядка радионяни
Этот литиевый аккумулятор подходит для зарядки радионяни Philips Avent с технологией DECT. Полная зарядка обеспечивает 24 часа автономной работы устройства. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь