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Аккумуляторный блок

CRP392
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  • Зарядка радионяни Зарядка радионяни Зарядка радионяни
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    Аккумуляторный блок

    CRP392
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Зарядка радионяни

    Этот литиевый аккумулятор подходит для зарядки радионяни Philips Avent с технологией DECT. Полная зарядка обеспечивает 24 часа автономной работы устройства. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Аккумуляторный блок

    Зарядка радионяни

    Этот литиевый аккумулятор подходит для зарядки радионяни Philips Avent с технологией DECT. Полная зарядка обеспечивает 24 часа автономной работы устройства. Узнать обо всех преимуществах

    Зарядка радионяни

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    • радионяня
    • родительский блок
    • SCD530

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      SCD530/00

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