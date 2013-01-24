Крышка для стерилизатора для микроволновой печи

Стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent используется для стерилизации бутылочек и других принадлежностей для кормления малыша. Эта крышка предназначена именно для такого стерилизатора. Оставьте крышку закрытой после стерилизации, и содержимое останется стерильным в течение 24 часов. Узнать обо всех преимуществах