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Крышка для стерилизатора для микроволновой печи
Стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent используется для стерилизации бутылочек и других принадлежностей для кормления малыша. Эта крышка предназначена именно для такого стерилизатора. Оставьте крышку закрытой после стерилизации, и содержимое останется стерильным в течение 24 часов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка для стерилизатора для микроволновой печи
Стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent используется для стерилизации бутылочек и других принадлежностей для кормления малыша. Эта крышка предназначена именно для такого стерилизатора. Оставьте крышку закрытой после стерилизации, и содержимое останется стерильным в течение 24 часов. Узнать обо всех преимуществах
Крышка для стерилизатора для микроволновой печи
Стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent используется для стерилизации бутылочек и других принадлежностей для кормления малыша. Эта крышка предназначена именно для такого стерилизатора. Оставьте крышку закрытой после стерилизации, и содержимое останется стерильным в течение 24 часов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка для стерилизатора для микроволновой печи
Стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent используется для стерилизации бутылочек и других принадлежностей для кормления малыша. Эта крышка предназначена именно для такого стерилизатора. Оставьте крышку закрытой после стерилизации, и содержимое останется стерильным в течение 24 часов. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь