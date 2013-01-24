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Защищает мотор ручного пылесоса
Воздушный фильтр ручного пылесоса гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает мотор от мелкой пыли.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Защищает мотор ручного пылесоса
Воздушный фильтр ручного пылесоса гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает мотор от мелкой пыли.
Защищает мотор ручного пылесоса
Воздушный фильтр ручного пылесоса гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает мотор от мелкой пыли.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Защищает мотор ручного пылесоса
Воздушный фильтр ручного пылесоса гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает мотор от мелкой пыли.