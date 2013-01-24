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Мешок для пыли для ручного пылесоса

CRP428
Общая оценка / 5
  • Защищает мотор ручного пылесоса Защищает мотор ручного пылесоса Защищает мотор ручного пылесоса
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    Мешок для пыли для ручного пылесоса

    CRP428
    Общая оценка / 5

    Защищает мотор ручного пылесоса

    Воздушный фильтр ручного пылесоса гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает мотор от мелкой пыли.

    Мешок для пыли для ручного пылесоса

    Защищает мотор ручного пылесоса

    Воздушный фильтр ручного пылесоса гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает мотор от мелкой пыли.

    Защищает мотор ручного пылесоса

    Воздушный фильтр ручного пылесоса гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает мотор от мелкой пыли.

    Мешок для пыли для ручного пылесоса

    Защищает мотор ручного пылесоса

    Воздушный фильтр ручного пылесоса гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает мотор от мелкой пыли.

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • FC6052
        • FC6055

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