Деталь для мультипечи

Мультипечь прекрасно подходит для приготовления вкусных и здоровых блюд с минимумом масла или совсем без него. Противень — одна из основных деталей мультипечи. На него устанавливается корзина, в которую складываются ингредиенты. Противень легко снимается и подходит для мытья в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах