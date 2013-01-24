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Кувшин блендера

CRP566
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  • Стакан для блендера, пластик Стакан для блендера, пластик Стакан для блендера, пластик
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    Кувшин блендера

    CRP566
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Стакан для блендера, пластик

    С помощью этого пластикового кувшина для блендера можно взбивать, смешивать и измельчать различные продукты. Можно мыть в посудомоечной машине. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Кувшин блендера

    Стакан для блендера, пластик

    С помощью этого пластикового кувшина для блендера можно взбивать, смешивать и измельчать различные продукты. Можно мыть в посудомоечной машине. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах

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      • 1,25 л
      • Белая ручка

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR2000/16
        • HR2000/50
        • HR2000/70
        • HR2001/70
        • HR2004/16
        • HR2004/70
        • HR2006/70

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