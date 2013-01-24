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Стакан для блендера, пластик
С помощью этого пластикового кувшина для блендера можно взбивать, смешивать и измельчать различные продукты. Можно мыть в посудомоечной машине. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах
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Стакан для блендера, пластик
С помощью этого пластикового кувшина для блендера можно взбивать, смешивать и измельчать различные продукты. Можно мыть в посудомоечной машине. Дополнительный кувшин всегда пригодится: пока один в посудомоечной машине, можно использовать второй! Узнать обо всех преимуществах
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