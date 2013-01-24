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Кувшин для кофе
Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот кувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с кофеваркой Philips Grind & Brew. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кувшин для кофе
Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот кувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с кофеваркой Philips Grind & Brew. Узнать обо всех преимуществах
Кувшин для кофе
Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот кувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с кофеваркой Philips Grind & Brew. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кувшин для кофе
Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот кувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с кофеваркой Philips Grind & Brew. Узнать обо всех преимуществах