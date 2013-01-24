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Маленькая насадка для пылесоса

CRP750
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  • Дополнительная мини-насадка для пылесоса Дополнительная мини-насадка для пылесоса Дополнительная мини-насадка для пылесоса
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    Маленькая насадка для пылесоса

    CRP750
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Дополнительная мини-насадка для пылесоса

    С помощью этой мини-насадки вы можете выполнять уборку в труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    С помощью этой мини-насадки вы можете выполнять уборку в труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах

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      • Коническое
      • Серый

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • FC8130/01
        • FC8130/60
        • FC8131/01
        • FC8132/01
        • FC8132/60
        • FC8134/01
        • FC8135/01
        • FC8135/11
        • FC8136/01
        • FC8140/01
        • FC8140/60
        • FC8142/01
        • FC8142/02
        • FC8144/01
        • FC8146/01
        • FC8146/02
        Подходит для
        • FC8130/01
        • FC8132/01
        • FC8610/01
        • FC8611/01
        • FC8612/01
        • FC8613/01
        • FC8614/01
        • FC8615/01
        • FC8617/01
        • FC8617/02
        • FC8620/01
        • FC8620/02
        • FC9085/01

      • Подходит для

        EasyLife
        • FC8130 - FC8139
        • FC8140 - FC8149
        PowerLife
        FC8450 - FC8459
        PowerPro Active
        • FC8630 — FC8649
        • FC9520 — FC9529
        PowerPro Compact
        FC8470 - FC8479
        PerformerActive
        FC8650 - FC8659
        PerformerActive ECO
        FC8520 – FC8528
        PowerLife ECO
        FC8320 – FC8326
        PowerPro Compact ECO
        FC9320 – FC9326
        PowerPro Ultimate
        FC9932
        Performer Ultimate
        • FC8921, FC8922, FC8924, FC8925
        • FC8941/09, FC8942/09
        • FC8955/09
        • FC8957/09
        Performer Silent
        • FC8779
        • FC8780–FC8786
        Серия 9000
        • XB9125
        • XB9145
        • XB9155
        • XB9185
        • XB9154

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