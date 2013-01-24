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Для очистки воды в эспрессо-кофемашине
Этот фильтр гарантирует превосходную защиту от частиц накипи в воде, из которой готовится кофе. Подходит для различных моделей кофемашин.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для очистки воды в эспрессо-кофемашине
Этот фильтр гарантирует превосходную защиту от частиц накипи в воде, из которой готовится кофе. Подходит для различных моделей кофемашин.
Для очистки воды в эспрессо-кофемашине
Этот фильтр гарантирует превосходную защиту от частиц накипи в воде, из которой готовится кофе. Подходит для различных моделей кофемашин.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для очистки воды в эспрессо-кофемашине
Этот фильтр гарантирует превосходную защиту от частиц накипи в воде, из которой готовится кофе. Подходит для различных моделей кофемашин.
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь