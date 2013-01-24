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Мини-фильтр для воды

CRP979
  • Для очистки воды в эспрессо-кофемашине Для очистки воды в эспрессо-кофемашине Для очистки воды в эспрессо-кофемашине
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    Мини-фильтр для воды

    CRP979

    Для очистки воды в эспрессо-кофемашине

    Этот фильтр гарантирует превосходную защиту от частиц накипи в воде, из которой готовится кофе. Подходит для различных моделей кофемашин.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Мини-фильтр для воды

    Для очистки воды в эспрессо-кофемашине

    Этот фильтр гарантирует превосходную защиту от частиц накипи в воде, из которой готовится кофе. Подходит для различных моделей кофемашин.

    Для очистки воды в эспрессо-кофемашине

    Этот фильтр гарантирует превосходную защиту от частиц накипи в воде, из которой готовится кофе. Подходит для различных моделей кофемашин.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Мини-фильтр для воды

    Для очистки воды в эспрессо-кофемашине

    Этот фильтр гарантирует превосходную защиту от частиц накипи в воде, из которой готовится кофе. Подходит для различных моделей кофемашин.

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      Для очистки воды в эспрессо-кофемашине

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • 10002856
        • 10002857
        • 10002859
        • 10002938
        • 10002962
        • 10000205
        • 10000206
        • 10000248
        • 10000249
        • 10000260
        • 10000261
        • 10001340
        • 10001341
        • 10001592
        • 10001593
        • 10001594
        • 10001595
        • 10001596
        • 10001597
        • 10001598
        • 10001599
        • 10001602
        • 10001603
        • 10001604
        • 10001605
        • 10001606
        • 10001607
        • 10001608
        • 10001609
        • 10001770
        • 10001823
        • 10001855
        • 10002520
        • 10002687
        • 10002688
        • 10002689
        • 10002740
        • 10002743
        • 10002744
        • 10002745
        • 10002746
        • 10002796
        • 10002797
        • 10002798
        • 10002799
        • 10002804
        • 10002805
        • 10002806
        • 10002807
        • 10002808
        • 10002809
        • 10002825
        • 10002830
        • 10002836
        • 10002837
        • 10002855
        • 10002858
        • 10002879
        • 10002900
        • 10002929
        • 10003059
        • 10003074
        • 10003075
        • 10003082
        • 10003222
        • 10002827
        • 10002828
        • 10002829
        • 10002861
        • 10002862
        • 10002863
        • 10002864
        • 10002865
        • 10002866
        • 10002867
        • 10002880
        • 10002921
        • 10002922
        • 10002923
        • 10002924
        • 10002927
        • 10002928
        • 10000223
        • 10000224
        • 10000225
        • 10000226
        • 10000240
        • 10002600
        • 10000241
        • 10000242
        • 10000243
        • 10001383
        • 10001532
        • 10001533
        • 10001534
        • 10001535
        • 10001536
        • 10001537
        • 10001538
        • 10001539
        • 10001550
        • 10001552
        • 10001553
        • 10001554
        • 10001555
        • 10001556
        • 10001557
        • 10001558
        • 10001559
        • 10001562
        • 10001563
        • 10001564
        • 10001565
        • 10001566
        • 10001568
        • 10001569
        • 10001704
        • 10001705
        • 10001707
        • 10001708
        • 10001760
        • 10001852
        • 10001853
        • 10001951
        • 10001952
        • 10001953
        • 10001954
        • 10001955
        • 10002006
        • 10002007
        • 10002008
        • 10002009
        • 10002030
        • 10002483
        • 10002484
        • 10002485
        • 10002486
        • 10002487
        • 10002488
        • 10002497
        • 10002498
        • 10002499
        • 10002510
        • 10002511
        • 10002513
        • 10002514
        • 10002516
        • 10002517
        • 10002518
        • 10002571
        • 10002572
        • 10002676
        • 10002696
        • 10002732
        • 10002733
        • 10002734
        • 10002735
        • 10002736
        • 10002753
        • 10002770
        • 10002771
        • 10002772
        • 10003017
        • 10002773
        • 10002775
        • 10003056
        • 10002776
        • 10002777
        • 10003060
        • 10002778
        • 10002826
        • 10002832
        • 10002833
        • 10002834
        • 10003058
        • 10002835
        • 10003057
        • 10002838
        • 10002839
        • 10002841
        • 10002842
        • 10002868
        • 10002869
        • 10002881
        • 10002925
        • 10002931
        • 10003062
        • 10003063
        • 10003073
        • 10003112
        • 10003310
        • 10002660
        • 10002661
        • 10002738
        • 10002780
        • 10002781
        • 10002933
        • 10002934
        • 10003000
        • 10003020
        • 10003021
        • 10003022
        • 10003024
        • 10003025
        • 10003026
        • 10003110
        • 10003111
        • 10003138
        • 10003151
        • 10003152
        • 10003153
        • 10003154
        • 10003158
        • 10003167
        • 10003217
        • 10003226
        • 10003227
        • 10003228
        • 10003229
        • 10003296
        • 10003162/EU
        • 10003163/EO
        • 10001822
        • 10002550
        • 10002669
        • 10003400
        • 10003401
        • 10003490
        • 10003674
        • 10003695
        • 10002920
        • 10002926
        • 10003402
        • 10003403
        • 10003404
        • 10002496
        • 10002512
        • 10002831
        • 10000130
        • 10000140
        • 10001239
        • 10001240
        • 10001420
        • 10001430
        • 10002315
        • 10002930
        • 10002860
        • 10002915
        • 10003072
        • 10003113
        • 10003114
        • 10003223
        • 10003224
        • 10003291
        • 10003351
        • 10003352
        • 10003353
        • 10003360
        • 10003361
        • 10003362
        • 10003363
        • 10003364
        • 10003559
        • 10003580
        • 10003581
        • 10003582
        • 10003583
        • 10003584
        • 10003585
        • 10003586
        • 10003587
        • 10003588
        • 10003589
        • 10003590
        • 10003591
        • 10003592
        • 10003593
        • 10003594
        • 10003595
        • 10003600
        • 10003601
        • 10003602
        • 10003633
        • 10003634
        • 10003741
        • 10002843
        • 10003721
        • 10003802
        • 10003803
        • 10003820
        • 10003842
        • 10003871
        • 10003872
        • 10003874
        • 10003883
        • 10001706
        Подходит для:
        • 10002307/F
        • 10002308/F
        • 10002760/F
        • 10002762/F
        • 10002800/F
        • 10002953/F
        • 10002954/F
        • 10002955/F
        • 10002956/F
        • 10002971/F
        • 10002973/F
        Подходит для:
        • 10001524
        • 10003940
        • 10002761/F
        • 10002763/F
        • 10002970/F
        • 10002972/F
        • 10003164/AU
        • 10003169/ZA
        • 10003216/UK
        Подходит для:
        • 10003756
        • 10003757
        • 10003758
        • 10003759
        • 10003770
        • 10003772
        • 10003900
        • 10003916
        • 10003934
        • 10003960
        • 10003965
        • 10004030
        • 10004053
        • 10004087
        • 10004126
        • 10004250
        • 10004251
        • 10004252
        • 10004254
        • 10004255
        • 10004256
        • 10004257
        • 10004258
        • 10004259
        • 10004316
        Подходит для:
        • 10004051
        • 10004052
        Подходит для кофемашин
        • EP3362/00
        • EP3363/00
        • EP3363/10
        • EP3510/00
        • EP3519/00
        • EP3550/00
        • EP3551/00
        • EP3551/10
        • EP3558/00
        • EP3559/00
        • EP4010/00
        • EP4050/10
        • EP4051/10
        • EP5045/10
        • EP5333/10
        • EP5360/10
        • EP5361/10
        • EP5365/10
        • EP5960/10
        • EP5961/10
        • HD8525/01
        • HD8525/09
        • HD8642/01
        • HD8643/01
        • HD8643/09
        • HD8644/01
        • HD8645/01
        • HD8645/09
        • HD8646/01
        • HD8648/01
        • HD8649/01
        • HD8649/11
        • HD8649/51
        • HD8650/01
        • HD8650/09
        • HD8650/11
        • HD8650/19
        • HD8650/21
        • HD8650/29
        • HD8650/91
        • HD8651/01
        • HD8651/09
        • HD8651/11
        • HD8651/19
        • HD8651/21
        • HD8651/29
        • HD8651/31
        • HD8651/41
        • HD8652/51
        • HD8652/59
        • HD8652/91
        • HD8653/01
        • HD8653/41
        • HD8654/59
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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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