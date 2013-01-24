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Капучинатор

CRP993
Общая оценка / 5
  • Для автоматического вспенивания молока Для автоматического вспенивания молока Для автоматического вспенивания молока
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    Капучинатор

    CRP993
    Общая оценка / 5

    Для автоматического вспенивания молока

    Вы любите качественный капучино или латте макиато? Этот черный капучинатор создает вкусную пену из молока. Подходит для различных кофемашин. Узнать обо всех преимуществах

    Капучинатор

    Для автоматического вспенивания молока

    Вы любите качественный капучино или латте макиато? Этот черный капучинатор создает вкусную пену из молока. Подходит для различных кофемашин. Узнать обо всех преимуществах

    Для автоматического вспенивания молока

    Вы любите качественный капучино или латте макиато? Этот черный капучинатор создает вкусную пену из молока. Подходит для различных кофемашин. Узнать обо всех преимуществах

    Капучинатор

    Для автоматического вспенивания молока

    Вы любите качественный капучино или латте макиато? Этот черный капучинатор создает вкусную пену из молока. Подходит для различных кофемашин. Узнать обо всех преимуществах

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      Для автоматического вспенивания молока

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • для вспенивания

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • 10003804
        • 10003805
        Подходит для:
        10003973

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