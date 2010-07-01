Ключевые слова для поиска

  • Надежная связь, стильный дизайн Надежная связь, стильный дизайн Надежная связь, стильный дизайн

    Xenium

    CTX503WHT/00

    Надежная связь, стильный дизайн

    Путешествуйте налегке с Philips Xenium X503. Его двойной слот для SIM-карт и время работы в режиме разговора 8 часов позволят не брать с собой в поездку второй телефон и зарядное устройство. Вам не придется идти на компромисс со своим стилем - изысканный дизайн понравится всем.

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    Xenium

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    Надежная связь, стильный дизайн

    • X503
    • Белый
    До 8 часов разговора

    До 8 часов разговора

    Одной зарядки хватает на 8 часов работы в режиме разговора.

    Делайте снимки с помощью камеры 3,2 Мп

    Делайте снимки с помощью камеры 3,2 Мп

    Наслаждайтесь снимками высокой четкости, сделанными с помощью камеры с разрешением 2 мегапикселя. Реалистичные, яркие снимки одним нажатием кнопки.

    Две SIM-карты для 2-х групп контактов

    Две SIM-карты для 2-х групп контактов

    Организуйте свою жизнь — разделите контакты на 2 группы с помощью двух телефонных номеров. С двумя SIM-картами вам не придется все время носить с собой 2 телефона.

    Поддержка карты памяти MicroSD позволяет расширить память/хранить данные

    Вставив в слот карту памяти MicroSD, можно увеличить объем памяти для хранения мультимедийных файлов.

    Тонкий и компактный

    Ваш мобильный телефон от Philips создан для того, чтобы выделять вас из толпы. Плоский и удобный корпус удобно держать, компактный размер телефона позволяет хранить его в кармане.

    Удобная настройка FM-радио через экранное меню

    Наслаждайтесь быстрой и простой настройкой любимых станций с помощью функции Radio Data System (RDS), отображающей название станции вместо частоты. RDS также позволяет передавать информацию и текстовые сообщения станции непосредственно на экран, таким образом, вы будете в курсе самых последних новостей.

    Слушайте музыку по Bluetooth

    Мобильный телефон Philips поддерживает Bluetooth A2DP. Это позволяет наслаждаться любимыми мелодиями со стереозвучанием в беспроводных наушниках Bluetooth.

    • Изображение/дисплей

      Разрешение основного дисплея
      240x320
      Технология основного дисплея
      TFT
      Цвета основного дисплея
      262 000

    • Создание фотоснимков

      Камера
      Встроенная
      Тип датчика изображения
      CMOS

    • Медианосители

      Типы карт памяти
      Micro SD
      Максимальная вместимость карты памяти
      8  GB

    • Подключения

      Гарнитура
      Через разъем 3,5 мм
      Функция PC Link
      Порт USB 2.0

    • Сетевые функции

      EDGE
      Да
      GPRS (прием + передача)
      Класс 12, класс B и C
      Частота GSM
      900, 1800, 1900

    • Питание

      Емкость аккумулятора
      1000 мА/ч
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Сбережение ресурса аккумулятора
      Автоматическое включение/выключение

    • Комфорт

      Удобство использования
      Режим громкой связи, Режим полета, Блокировка клавиатуры, Горячие клавиши, Настраиваемые кнопки, Виброрежим
      Кнопки и органы управления
      4-сторонняя кнопка навигации и ввода, Боковые клавиши, Функциональные клавиши
      Регулировка громкости
      Да
      Часы/версия
      Аналоговые, Цифровой дисплей, Мультипоясные часы
      Мультимедиа
      FM-радио
      Вибровызов
      Да
      Ввод текста
      T9

    • Размеры

      Форм-фактор
      Моноблок
      Антенна
      Встроенная
      Цвет трубки
      Белая
      Размеры трубки
      114,5* 49,5* 10,95 мм
      Вес трубки
      92,8 г

    • Экохарактеристики

      Инструкция по эксплуатации: переработанная бумага
      Да

    • Аксессуары

      Стандартное содержимое упаковки
      Телефонная трубка, Батарея, Стереогарнитура, Зарядное устройство, Кабель данных USB, Инструкция по эксплуатации, CD ROM (ПО для моб. телефона)

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • CD ROM (ПО для моб. телефона)
    • Инструкция по эксплуатации
    • Кабель данных USB
    • Зарядное устройство
    • Стереогарнитура
    • Батарея
    • Телефонная трубка
    Badge-D2C

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