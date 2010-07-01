Другие продукты в комплекте
- CD ROM (ПО для моб. телефона)
- Инструкция по эксплуатации
- Кабель данных USB
- Зарядное устройство
- Стереогарнитура
- Батарея
- Телефонная трубка
CTX503WHT/00
Надежная связь, стильный дизайн
Путешествуйте налегке с Philips Xenium X503. Его двойной слот для SIM-карт и время работы в режиме разговора 8 часов позволят не брать с собой в поездку второй телефон и зарядное устройство. Вам не придется идти на компромисс со своим стилем - изысканный дизайн понравится всем.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одной зарядки хватает на 8 часов работы в режиме разговора.
Наслаждайтесь снимками высокой четкости, сделанными с помощью камеры с разрешением 2 мегапикселя. Реалистичные, яркие снимки одним нажатием кнопки.
Организуйте свою жизнь — разделите контакты на 2 группы с помощью двух телефонных номеров. С двумя SIM-картами вам не придется все время носить с собой 2 телефона.
Вставив в слот карту памяти MicroSD, можно увеличить объем памяти для хранения мультимедийных файлов.
Ваш мобильный телефон от Philips создан для того, чтобы выделять вас из толпы. Плоский и удобный корпус удобно держать, компактный размер телефона позволяет хранить его в кармане.
Наслаждайтесь быстрой и простой настройкой любимых станций с помощью функции Radio Data System (RDS), отображающей название станции вместо частоты. RDS также позволяет передавать информацию и текстовые сообщения станции непосредственно на экран, таким образом, вы будете в курсе самых последних новостей.
Мобильный телефон Philips поддерживает Bluetooth A2DP. Это позволяет наслаждаться любимыми мелодиями со стереозвучанием в беспроводных наушниках Bluetooth.
Изображение/дисплей
Создание фотоснимков
Медианосители
Подключения
Сетевые функции
Питание
Комфорт
Размеры
Экохарактеристики
Аксессуары
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