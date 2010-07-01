Надежная связь, стильный дизайн

Путешествуйте налегке с Philips Xenium X503. Его двойной слот для SIM-карт и время работы в режиме разговора 8 часов позволят не брать с собой в поездку второй телефон и зарядное устройство. Вам не придется идти на компромисс со своим стилем - изысканный дизайн понравится всем.