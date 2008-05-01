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- Подставка
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DC146/12
Слушайте музыку с iPod с Hi-Fi звучанием
DC146 подарит вам превосходное качество звучания музыки с iPod. Просто подключите плеер iPod и наслаждайтесь любимой музыкой. Кроме того, DC146 обеспечивает быструю и точную настройку за счет 20 предустановок.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Общая выходная мощность системы составляет 3 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.
Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.
Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.
Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!
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Питание
Аксессуары
Размеры
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