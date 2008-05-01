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  • Слушайте музыку с iPod с Hi-Fi звучанием Слушайте музыку с iPod с Hi-Fi звучанием Слушайте музыку с iPod с Hi-Fi звучанием

    система развлечений с док-станцией

    DC146/12

    Слушайте музыку с iPod с Hi-Fi звучанием

    DC146 подарит вам превосходное качество звучания музыки с iPod. Просто подключите плеер iPod и наслаждайтесь любимой музыкой. Кроме того, DC146 обеспечивает быструю и точную настройку за счет 20 предустановок.

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    система развлечений с док-станцией

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    Слушайте музыку с iPod с Hi-Fi звучанием

    Воспроизведение и зарядка iPod

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Цифровая настройка с 20 предустановками для дополнительного удобства

    Цифровая настройка с 20 предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)

    Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)

    Общая выходная мощность системы составляет 3 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

    Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

    Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

    Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

    Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

    Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

    Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

    Функции таймера включения и отключения

    Функции таймера включения и отключения

    Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

    Один пульт ДУ для системы и iPod

    Один пульт ДУ для системы и iPod

    • Звук

      Выходная мощность
      3 Вт (RMS)
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Звуковая система
      Стерео
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Подключения

      Наушники
      3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM стерео, СВ
      Сохранение радиостанций
      20

    • Комфорт

      Будильники
      Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал CD
      Тип дисплея
      ЖК
      Цвет подсветки
      Синий
      Часы
      На главном дисплее

    • Питание

      Источник питания
      220—240 В, 50 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Антенна FM/MW диапазонов, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      5,2 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW
      Тип загрузчика
      Верхняя сторона
      Программируемые дорожки
      20

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Подставка
    • Антенна FM/MW
    • Пульт дистанционного управления
    • Руководство пользователя
    • Буклет о международной гарантии
    Badge-D2C

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