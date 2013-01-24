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система развлечений с док-станцией

DC190/12
Общая оценка / 5
  • Просыпайтесь под любимые мелодии Просыпайтесь под любимые мелодии Просыпайтесь под любимые мелодии
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    система развлечений с док-станцией

    DC190/12
    Общая оценка / 5

    Просыпайтесь под любимые мелодии

    Просыпайтесь под любимую музыку с iPod благодаря системе развлечений с док-станцией Philips DC190. Система с будильником двойного действия и стильным дизайном с зеркальной отделкой разбудит вас музыкой с портативных устройств с помощью MP3 Link.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    система развлечений с док-станцией

    Просыпайтесь под любимые мелодии

    Просыпайтесь под любимую музыку с iPod благодаря системе развлечений с док-станцией Philips DC190. Система с будильником двойного действия и стильным дизайном с зеркальной отделкой разбудит вас музыкой с портативных устройств с помощью MP3 Link.

    Просыпайтесь под любимые мелодии

    Просыпайтесь под любимую музыку с iPod благодаря системе развлечений с док-станцией Philips DC190. Система с будильником двойного действия и стильным дизайном с зеркальной отделкой разбудит вас музыкой с портативных устройств с помощью MP3 Link.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    система развлечений с док-станцией

    Просыпайтесь под любимые мелодии

    Просыпайтесь под любимую музыку с iPod благодаря системе развлечений с док-станцией Philips DC190. Система с будильником двойного действия и стильным дизайном с зеркальной отделкой разбудит вас музыкой с портативных устройств с помощью MP3 Link.

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      Просыпайтесь под любимые мелодии

      с iPod и радио

      Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)

      Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)

      Общая выходная мощность этой системы составляет 3 Вт (RMS). RMS расшифровывается как "среднеквадратичное значение" (Root Mean Square) и является стандартом измерения мощности звука, или, скорее, электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и его чувствительность определяют мощность воспроизводимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звучание акустической системы.

      Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

      Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

      Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

      Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

      Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

      Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически, при установке iPod в док-станцию.

      Излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

      Технические характеристики

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod mini
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod 5-го поколения
        • iPod classic
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod touch
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod nano 5-го поколения
        • iPod nano 6-го поколения
        • iPod touch 4-го поколения

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        FM
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Сохранение радиостанций
        20
        Антенна
        Антенна FM

      • Аудиовоспроизведение

        Режим воспроизведения в док-станции
        • Зарядка iPod
        • Воспроизведение и пауза
        • Следующая и предыдущая дорожка

      • Комфорт

        Часы/версия
        Цифровые
        Будильники
        • Повтор будильника через 24 часа
        • Звуковой сигнал-зуммер
        • Звуковой сигнал с радио
        • Повтор сигнала (после пробуждения)
        • Таймер отключения

      • Звук

        Звуковая система
        Стерео
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2x1,5 Вт
        Регулятор громкости
        Регулятор громкости "вверх/вниз"

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2
        Система с неодимовым магнитом
        Да

      • Подключения

        MP3-Link
        3,5 мм стереовход

      • Размеры

        Ширина продукта
        144  миллиметра
        Высота продукта
        144  миллиметра
        Глубина продукта
        62  миллиметра

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Адаптер перем./пост. тока
        • Краткое руководство пользователя
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Адаптер перем./пост. тока
      • Краткое руководство пользователя
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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