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  • Просыпайтесь под любимые мелодии Просыпайтесь под любимые мелодии Просыпайтесь под любимые мелодии
  • Play Pause

    система развлечений с док-станцией

    DC190/12

    Просыпайтесь под любимые мелодии

    Просыпайтесь под любимую музыку с iPod благодаря системе развлечений с док-станцией Philips DC190. Система с будильником двойного действия и стильным дизайном с зеркальной отделкой разбудит вас музыкой с портативных устройств с помощью MP3 Link.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    система развлечений с док-станцией

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    Просыпайтесь под любимые мелодии

    с iPod и радио

    Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)

    Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)

    Общая выходная мощность этой системы составляет 3 Вт (RMS). RMS расшифровывается как "среднеквадратичное значение" (Root Mean Square) и является стандартом измерения мощности звука, или, скорее, электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и его чувствительность определяют мощность воспроизводимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звучание акустической системы.

    Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

    Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

    Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

    Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

    Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически, при установке iPod в док-станцию.

    Излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

    Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

    Просыпайтесь под музыку iPod или радиостанции

    0

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2x1,5 Вт
      Звуковая система
      Стерео
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2
      Система с неодимовым магнитом
      Да

    • Подключения

      MP3-Link
      3,5 мм стереовход

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM
      Сохранение радиостанций
      20

    • Комфорт

      Будильники
      • Повтор будильника через 24 часа
      • Звуковой сигнал-зуммер
      • Звуковой сигнал с радио
      • Повтор сигнала (после пробуждения)
      • Таймер отключения
      Часы/версия
      Цифровой дисплей

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Адаптер перем./пост. тока
      • Краткое руководство пользователя
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Глубина продукта
      62  миллиметра
      Ширина продукта
      144  миллиметра
      Высота продукта
      144  миллиметра

    • Аудиовоспроизведение

      Режим воспроизведения в док-станции
      • Зарядка iPod
      • Воспроизведение и пауза
      • Следующая и предыдущая дорожка

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod mini
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod 5-го поколения
      • iPod classic
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod touch
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod nano 6-го поколения
      • iPod touch 4-го поколения

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
    • Адаптер перем./пост. тока
    • Краткое руководство пользователя
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

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